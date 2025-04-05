Джеймс Робинсон о политике Трампа, украинских олигархах и усталости от демократии
Почему мощное гражданское общество Украины не стало движущей силой экономического прорыва, как в Польше? Пересекает ли Трамп красную линию в своем правлении? Как так получилось, что мир устал от демократии?
Нобелевский лауреат по экономике, соавтор культовой книги "Почему нации приходят в упадок" Джеймс Робинсон выступил в Украине при поддержке Киевской школы экономики и ICU.
LIGA.net посетила эту встречу и передает основные месседжи Робинсона.
О сокращении правительства в США
Все, что делает правительство, частный сектор мог бы сделать лучше. По сути, нет никакого обоснования для существования правительства. Поэтому они хотят сократить численность правительства.
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