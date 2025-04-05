Почему мощное гражданское общество Украины не стало движущей силой экономического прорыва, как в Польше? Пересекает ли Трамп красную линию в своем правлении? Как так получилось, что мир устал от демократии?

Нобелевский лауреат по экономике, соавтор культовой книги "Почему нации приходят в упадок" Джеймс Робинсон выступил в Украине при поддержке Киевской школы экономики и ICU.

LIGA.net посетила эту встречу и передает основные месседжи Робинсона.

О сокращении правительства в США

Все, что делает правительство, частный сектор мог бы сделать лучше. По сути, нет никакого обоснования для существования правительства. Поэтому они хотят сократить численность правительства.