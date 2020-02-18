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"Соросята ухандокали экономику?" Пока нет, но будет сложно. 6 выводов для каждого украинца

Алексей Гончарук и Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)
18.02.2020, 10:38

Новый Кабмин, турборежим в парламенте и худший показатель роста ВВП за последние годы. Что это значит и кто виноват?

На скандальном экономическом совещании в Кабмине, запись которого попала в сеть месяц назад, премьер-министр Алексей Гончарук непринужденно пожаловался коллегам из Минфина и НБУ: "По некоторым оценкам, темпы роста ВВП в четвертом квартале будут ниже 2%. Теперь нам скажут, что вот – при крепких хозяйственниках было 4,2 и 4,5%, а тут пришли "соросята" и ухандокали экономику!".

В тот момент (разговор состоялся в середине декабря) премьер еще не мог знать точных цифр, но, кажется, настолько плохого окончания года не ожидал никто: 1,5% экономического роста в четвертом квартале 2019 – самый плохой квартальный показатель с начала 2016-го. Это крайне далеко от заявленных амбиций правительства Гончарука об экономическом росте в 5-7% в год.

Что же произошло с экономикой, которая еще летом демонстрировала одни из лучших темпов роста в Европе, и виноваты ли в этом Гончарук и Зеленский? 

Полный обвал. Что случилось с экономикой в конце 2019

В первом квартале 2016 года украинская экономика впервые после двух лет тяжелой рецессии, продемонстрировала рост. ВВП тогда вырос на символические 0,1%, но это было действительно знаковое событие: с того момента экономика растет уже 15 кварталов подряд.

Такого периода у нас не было со времен бурного развития начала и середины нулевых. Апогеем стали два суперудачных квартала в середине 2019-го: в апреле-июне ВВП вырос на 4,6%, в июле – сентябре – на 4,2%. На тот момент это были одни из самых высоких показателей роста в Европе и лучшие квартальные результаты экономики за последние восемь лет (в четвертом квартале 2011 было 4,7%).

Рост экономики 2016 - 2019 Графика - Минэкономики.PNG

Замедление в четвертом квартале не стало сюрпризом, но трехлетнего минимума ни в министерстве экономики, ни в Нацбанке не ожидали. Меньше месяца назад в Минэкономики давали 2,1%, НБУ говорил о 2,2%.

Что же произошло?

Во-первых, промышленность стабильно сокращала производство начиная с мая. Кто именно?

  • Металлургия. Часть мощностей была на ремонте, остальные производители пострадали из-за укрепления гривни и низких цен на черные металлы в мире (в конце года выплавка стали достигла исторического минимума). Еще одна проблема металлургов – большие сложности с ж/д инфраструктурой (не хватает тяги, порты не справляются с нагрузкой), что ограничивает экспорт.
  • Переработка. Низкие урожаи плодово-ягодных культур и особенно сахарной свеклы вывели в минус переработку в пищевой промышленности.
  • Энергетика просела на 4% из-за теплой зимы (теплогенерация сократилась).
  • Текстильная промышленность упала на 9,9%. Одна из причин – укрепление гривни, что обычно негативно влияет на конкурентоспособность украинских производителей против импорта.  

Во вторых, в агросекторе сбор основного урожая кукурузы выпал на третий, а не четвертый, квартал (отчасти в этом – причина суперпоказателя июля-сентября). Дополнительные факторы – почти на 10% сократился урожай картофеля. Общий показатель АПК в 2019 – рост на 1,1% (год назад было 8,1%).

Большие амбиции и реальный бюджет

Министру экономики Тимофею Милованову не повезло с датой презентации Стратегии экономического развития Украины: всего через два дня после публикации Госстата результатов четвертого квартала, министру пришлось рассказывать о том, что Кабмин все еще собирается нарастить ВВП на 40% до 2024 года и привлечь за это время $50-100 млрд инвестиций.

Как? Рецепты прежние: приватизация, концессии, судебная реформа, рынок земли и т.п. Правда, бюджет на ближайшие три года будет построен на других – более скромных – прогнозах. "Мы должны быть абмициозными в целях и консервативными в бюджете", – признал министр.

Милованов также участвовал в том самом разговоре в офисе премьера два месяца назад. Действительно ли проблемы в экономике связаны с работой правительства Гончарука?

Опрошенные экономисты с этим не согласны: Украина далека от экономического чуда, но и провал четвертого квартала 2019 не стоит считать признаком кризиса.

Главный вывод: новый Кабмин так и не нашел подходов к структурным проблемам украинской экономики. Среди них: низкая доля товаров с высокой добавленной стоимостью (3% в перерабатывающей промышленности, 17% – в экспорте), высокий износ основных фондов (61%, для сравнения: в Беларуси – 38%, в Молдове – 42%), большая зависимость от экспорта (45% в ВВП).

Прогнозы опрошенных аналитиков о росте ВВП на 2020 год не сильно отличаются от 2018-2019: 3–3,4%. Ожидания, озвученные НБУ в январе, – 3,5%. Госбюджет-2020 сверстан на 3,7% роста. В 2021-22 Нацбанк ожидает ускорения до 4%.

Что может поддержать украинскую экономику в этом году?

Во-первых, промпроизводство должно увеличится в первом квартале: в частности, после серьезного падения восстановились цены на сталь, отмечает глава подразделения по анализу корпораций ICU Александр Мартыненко.

Во-вторых, в этом году возобновят работу некоторые производства, которые находились на ремонте в 2019-м, ожидают в Минэкономики. В первых трех кварталах прошлого года капитальные инвестиции в экономике росли темпами около 20% за квартал – это позволяет рассчитывать на подъем в производстве.

В-третьих, определенный разогрев экономики может быть связан со снижением процентных ставок и активизации кредитных процессов, отмечает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов. "В первые три квартала мы ожидаем рост в 2,3-3,5%, в последнем квартале – более 4%, что в том числе связано с эффектом низкой базы сравнения с IV кварталом 2019 года”, – говорит он.

В-четвертых. "Большое строительство" президента Зеленского, который анонсировал масштабный проект по развитию дорог и другой инфраструктуры уже с марта. По оценке министра Милованова, серьезный эффект от этого экономика почувствует не сразу, а через 4-8 кварталов.

Рост замедлился. Почему это важно не только для Гончарука

Замедление экономики – важная новость не только для экономистов и членов правительства. Цифра роста ВВП может многое рассказать и обычным гражданам. Как ее правильно читать? На какие вопросы она отвечает? от несколько выводов.

Зарплаты будут расти медленнее. По данным Минэкономики, за последние три года рост продуктивности труда в Украине не превышал 3,5%, реальные зарплаты при этом росли темпами 9-20% (9,4% – в четвертом квартале).

Эти показатели и так не соответствовали друг другу. С замедлением роста в конце прошлого года у компаний станет меньше ресурса: у многих не останется возможности увеличивать долю зарплат в себестоимости продукции.

Кризис может произойти в любой момент. "Доля Украины в мировом ВВП – 0,3%, экспорта – 0,2%, – отметил на презентации Милованов. – Мы маленькие, как пушинка, но очень зависимы от мировых рынков".

Ситуация в четвертом квартале действительно еще раз напомнила о том, что у украинской экономики очень небольшой запас прочности: промышленность зависима от ценовой конъюнктуры на внешних рынках, а на результаты сельского хозяйства могут повлиять погодные условия, добавляет аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Коронавирус – один из главных рисков для Украины. В Минэкономики пока не видят "прямого влияния" эпидемии в Китае на Украину. Аналитики с этим не согласны: ситуация точно повлияет на мировую экономику – глобальный рост, как минимум в первом квартале, скорее всего, замедлится, считает Мартыненко из ICU.

Кроме того, Китай – один из крупнейших игроков рынка металлов и руды: снижение спроса может существенно подтолкнуть цены вниз, говорит замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Часть украинских производителей получают из Китая промежуточное сырье или оборудование: детали электроники, ткани, – добавляет она. – Если риск реализуется, им придется переориентироваться на поставщиков из других регионов, это может увеличить затраты".

Бюджет опять под угрозой. Замедление в четвертом квартале – потенциальная проблема для бюджета-2020: он сверстан на показателе роста в 3,7%, прогнозы опрошенных аналитиков, а также НБУ ниже.

"Отсутствие запланированного роста на фоне снижение плановых доходов правительства будет увеличивать дефицит", – полагает аналитик Альпари Максим Пархоменко. В такой ситуации правительству придется снова задуматься над эффективностью бюджетных расходов, допускает директор рейтингового агентства IBI-Rating Алексей Амфитеатров.

3% роста в год – это нормально. Для Украины в нынешней форме 3-3,3% роста в год – это не самый плохой показатель, считает Репко из ЦЭС. "Просто растиражированная риторика про 40% роста за пять лет и 5-7% роста в год сформировала нереалистичные ожидания, – говорит она. – Стабильный, но скромный рост – это лучше, чем "качели" по принципу прыжок вперед и два назад, что Украина демонстрирует в последние два десятилетия".

Зе-эйфория прошла? После победы Владимира Зеленского на выборах и формирования правительства Гончарука, индекс потребительских ожиданий в Украине, по данным компании InfoSapiens, достиг рекордной отметки за последнее десятилетие – 97,5 пункта из 200 возможных. В октябре показатель начал снижаться: в январе он составил уже 89 пунктов. Индекс деловой активности предприятий в январе также снизился, отмечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Михаил Ребрик.

“На фоне возможного ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, эта “экономическая слабость” может распространиться и на ближайшие кварталы, – ожидает он. –  А это само по себе будет сдерживать рост”.

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Теги: ВВП 2019 бюджет 2020 Кабмин Гончарука Программа Кабмина
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