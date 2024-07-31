В начале июля из-за дефицита электроэнергии в Украине правительство приняло решение расширить программу кредитования "5-7-9". Таким образом, бизнес получил возможность получения льготных кредитов на приобретение альтернативных источников энергии.

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Информация о первом выданном кредите на приобретение и установку украинским производителем солнечной электростанции (СЭС) в рамках программы "5-7-9" появилась на сайте Минэкономики уже 19 июля.

Банком, выдавшим этот кредит, был назван Sense Bank. Льготное кредитование в размере 14,2 млн гривень сроком на пять лет получила компания, занимающаяся производством и реализацией металлических конструкций. Компания планирует построить в Черновицкой области СЭС мощностью 1 МВт. Ожидаемая годовая генерация станции составит 1150 МВт-ч электроэнергии.

Об успешном запуске программы льготного кредитования бизнеса под приобретение энергооборудования в комментариях LIGA.net рассказывают и в других государственных банках.

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"На сегодняшний день в ПриватБанке активно работают программы кредитования энергонезависимости бизнеса. Микро, малому и среднему бизнесу – на условиях государственной программы "5-7-9%". Для крупного бизнеса – на условиях, согласованных ведущими банками в рамках меморандума по общим нормам и принципам кредитной поддержки развития устойчивой и эффективной энергетической инфраструктуры", – рассказывает член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу и МСБ Евгений Заиграев.