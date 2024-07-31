На початку липня через дефіцит електроенергії в Україні уряд ухвалив рішення розширити програму кредитування "5-7-9". Таким чином бізнес отримав можливість отримання пільгових кредитів на придбання альтернативних джерел енергії.

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Інформація про перший виданий кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції (СЕС) в рамках програми "5-7-9" з’явилася на сайті Мінекономіки вже 19 липня.

Банком, який видав цей кредит, був названий Sense Bank. Пільгове кредитування в розмірі 14,2 млн гривень строком на п’ять років отримала компанія, що займається виробництвом і реалізацією металевих конструкцій. Компанія планує побудувати у Чернівецькій області СЕС потужністю 1 МВт. Очікувана річна генерація станції становитиме 1150 МВт-год електроенергії.

Про успішний запуск програми пільгового кредитування бізнесу під придбання енергообладнання у коментарях LIGA.net розповідають і в інших державних банках.

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"На сьогодні в ПриватБанку активно працюють програми кредитування енергонезалежності бізнесу. Мікро, малому та середньому бізнесу – на умовах державної програми "5-7-9%". Для великого бізнесу – на умовах, погоджених провідними банками в рамках меморандуму щодо спільних засад та принципів кредитної підтримки розбудови стійкої та ефективної енергетичної інфраструктури", – розповідає член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.