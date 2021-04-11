Валютный межбанк – в подвешенном состоянии из-за тревожных новостей о российской армии у границ Украины. Что дальше?

Угроза возобновления горячей фазы войны с Россией взволновала валютный рынок. Вместо ожидаемого укрепления гривни, курс доллара на межбанке снова вырос до 28 грн/$.

В ближайшее время рынок продолжит нервно наблюдать за происходящим на украино-российской границе: существенного снижения курса доллара пока не будет, отмечают опрошенные LIGA.net банкиры и финансисты.

Что будет влиять на валютный рынок дальше и сколько будет стоить доллар через неделю?

Детали – в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net.

Что с курсом. Как доллар держится на 28 грн/$

Эта неделя закончилась укреплением гривни – 27,93 грн/$ и плюс 11 копеек к пятнице, 2 апреля.

Но в целом ситуацию сложно назвать положительной. Несмотря на весенний период, который обычно проходит на валютном рынке под знаком ревальвации, курс продолжает держаться в районе 28 грн/$.

Пока в апреле цена доллара на межбанке не опускалась ниже 27,83 грн/$, тогда как весь март прошел в диапазоне 27,6-27,8 грн/$.

Вечером пятницы, 9 апреля доллар в банках можно было купить по 27,9-28,2 грн/$, евро – по 33,15-33,5 грн/€.

Угроза войны пугает всех. Что влияет на курс

Финансовый рынок боится нападения России

Растущее напряжение на украино-российской границе – главный фактор, который сбивает тренд на сезонное укрепление гривни. Ревальвация, как правило, происходит на украинском рынке с марта по июнь-июль (причины – окончание отопительного сезона и посевная кампания).

Пока все происходит не так – колебания курса на рынке усилились с начала апреля, когда появились первые сведения о наращивании российского военного контингента на границе с Украиной.

Паники пока нет (участники межбанка не позволяют курсу выходить далеко за пределы 28 грн/$, а ажиотажа на наличном рынке не наблюдается), но банкиры и их клиенты продолжат с тревогой наблюдать за происходящим отмечают опрошенные LIGA.net финансисты.

Нерезиденты не хотят рисковать

Ситуация имеет не только психологическое, но и практическое влияние на рынок. Результат можно было увидеть в прошлый вторник, когда Минфин провел самый слабый аукцион по размещению ОВГЗ за многие месяцы – в бюджет привлекли всего 1 млрд грн.

Это – следствие выхода из украинских активов иностранных инвесторов, которые с опаской смотрят на перспективу полноценной военной интервенции России в Украину. За неделю нерезиденты сократили свой ОВГЗ-портфель на 2,5 млрд грн (самый массовый выход чуть ли не со времени первого локдауна весной 2020 года).

Как отмечают опрошенные участники рынка, выход иностранцев негативно повлиял на настроения практически всех игроков межбанка.

На следующей неделе связанная с этим нервозность продолжится, ожидают банкиры. Но массового бегства иностранцев без серьезной эскалации, скорее всего, не произойдет: резкий рост курса невыгоден самим нерезидентам, поскольку им самим нужно менять гривню на валюту.

Агроэкспорт спасает ситуацию

Важный фактор, который компенсирует легкую панику на межбанке – продажи валюты со стороны агроэкспорта. Аграрии продолжают посевную кампанию (в этом году из-за холодов в феврале-марте она сдвинулась и сейчас находится в самом разгаре) и активно меняют валютную выручку на гривню.

В последующие недели это должно сдержать курс в случае продолжения военной угрозы. Хотя еще в конце марта опрошенные LIGA.net банкиры и экономисты называли фактор посевной главной предпосылкой для перехода курса в диапазон 27-27,5 грн/$.

Что дальше. Прогноз до 16 апреля

Опрошенные LIGA.net финансисты пока не ожидают существенного роста курса, но рынок продолжит находиться в районе 28 грн/$.

Прогноз до 16 апреля: 27,75-28,05.

В составлении обзора LIGA.net помогали Наталия Шишацкая (Форвард банк), Юрий Гриненко (Банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея банк), Василий Невмержицкий (Кредитвест банк), аналитики Райффайзен Банка Аваль.

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