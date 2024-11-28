Экономика европейских стран показывает худшие результаты, чем ожидалось. Об этом говорится в октябрьском отчете Международного валютного фонда (МВФ). Основные причины, которые повлияли на это – повышение процентных ставок, инфляция, слабый экспорт и последствия геополитической напряженности.

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К тому же за последние пятнадцать лет существенно вырос уровень государственного долга стран Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ). Какие страны оказались в зоне наибольшего риска и как все это повлияет на международную помощь Украины – разбиралась LIGA.net.

Что с мировой экономикой ?

В отчете Chief Economists Outlook за сентябрь 2024 года от Всемирного экономического форума большинство опрошенных экономистов считают, что угрозу макроэкономической стабильности составляет государственный долг.

"Стабильно слабый экономический рост усиливает риски, связанные с уровнями государственного долга, существенно выросшими за последние пять лет. Большинство опрошенных ведущих экономистов считают, что государственный долг угрожает макроэкономической стабильности как в развитых (53%), так и в развивающихся странах (64%)", – говорится в отчете.

В 2023 году глобальный государственный долг составил 93,2% ВВП, что значительно больше по сравнению с 84,2% в 2019 году. Этот скачок в основном был связан с фискальными последствиями пандемии COVID-19.

В 54 развивающихся странах более 10% доходов тратится на обслуживание долга. 3,3 миллиарда человек живут в странах, где расходы по выплатам долга превышают инвестиции в образование или здравоохранение. Даже развитые экономики испытывают существенное влияние. К примеру, в США стоимость обслуживания долга ($870 млрд) в этом году превысит расходы на оборону ($822 млрд).

39% опрошенных экономистов считают, что в следующем году будут ряды дефолтов среди развивающихся стран. Поэтому в ближайшем будущем правительства будут озабочены тем, как платить долговые обязательства, а не развитием или ростом. Тяжелое положение, в котором находятся эти страны, делают их неготовыми к потенциальным экономическим неурядицам.

В каких странах наибольший государственный долг ?

По данным Евростата, самое высокое соотношение государственного долга к ВВП на конец второго квартала 2024 года было зафиксировано в Греции (163,6%), Италии (137%), Франции (112,2%), Бельгии (108%), Испании (105,3%) и Португалии (100,6%), а самое низкое – в Болгарии (22,1%), Эстонии (23,8%) и Швеции (31,6%).