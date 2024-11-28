Економіка європейських країн показує гірші результати, ніж очікувалося. Про це йдеться у жовтневому звіті Міжнародного валютного фонду (МВФ). Основні причини, які на це вплинули – підвищення процентних ставок, інфляція, слабкий експорт та наслідки геополітичної напруженості.

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До того ж за останні п'ятнадцять років суттєво зріс рівень державного боргу країн Центрально-Східної Європи (ЦСЄ). Які країни опинилися у зоні найбільшого ризику та як все це впливатиме на міжнародну допомогу України – розбиралася LIGA.net.

Що зі світовою економікою?

У звіті Chief Economists Outlook за вересень 2024 року від Всесвітнього економічного форуму більшість опитаних економістів вважають, що загрозу макроекономічній стабільності становить державний борг.

"Стабільно слабке економічне зростання посилює ризики, пов'язані з рівнями державного боргу, які суттєво зросли за останні п’ять років. Більшість опитаних провідних економістів вважають, що державний борг загрожує макроекономічній стабільності як у розвинених (53%), так і в країнах, що розвиваються (64%)", – сказано у звіті.

У 2023 році глобальний державний борг становив 93,2% ВВП, що значно більше порівняно з 84,2% у 2019 році. Цей стрибок переважно був пов'язаний із фіскальними наслідками пандемії COVID-19.

У 54 країнах, що розвиваються, понад 10% доходів витрачається на обслуговування боргу. 3,3 мільярда людей живуть у країнах, де витрати на виплати боргу перевищують інвестиції в освіту чи охорону здоров'я. Навіть розвинені економіки відчувають значний вплив. Наприклад, у США вартість обслуговування боргу ($870 млрд) цього року перевищить витрати на оборону ($822 млрд).

39% опитаних економістів вважають, що наступного року будуть низки дефолтів серед країн, що розвиваються. Тому в найближчому майбутньому уряди опікуватимуться тим, як сплачувати боргові зобов’язання, а не розвитком чи зростанням. Скрутне становище, у якому перебувають ці країни, роблять їх неготовими до потенційних економічних негараздів.

У яких країнах найбільший державний борг?

За даними Євростату, найвище співвідношення державного боргу до ВВП на кінець другого кварталу 2024 року було зафіксовано в Греції (163,6%), Італії (137%), Франції (112,2%), Бельгії (108%), Іспанії (105,3%) та Португалії (100,6%), а найменше – у Болгарії (22,1%), Естонії (23,8%) та Швеції (31,6%).