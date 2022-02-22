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Разбор | Гривня и рубль не хотят воевать. Как легитимизация "ЛДНР" потрясла финансовые рынки

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Гривня и рубль не хотят воевать. Как легитимизация
Коллаж: Сошкина Елена/LIGA.net
22.02.2022, 20:32

После "признания" Россией ОРДЛО рубль и гривня резко упали, а газ и нефть начали дорожать. Как авантюра Кремля ударила по рынкам?

Пока президент РФ Владимир Путин изливал с экранов исторические обиды в адрес Украины, пытаясь оправдать признание так называемых ДНР и ЛНР, рубль и акции российских компаний стремительно дешевели. Пострадала от геополитических амбиций Кремля и Украина.

LIGA.net рассказывает, как рынки отреагировали на новые агрессивные действия Кремля. 

Рекордное падение в РФ  

21 февраля для российского фондового рынка все начиналось оптимистично — после новости о том, что президент США Джо Байден готов встретиться с Владимиром Путиным, индекс Мосбиржи в начале торгов вырос на 1,74%, а долларовый индекс (Российская торговая система) РТС — на 2,3%. 

Российская валюта также с оптимизмом ожидала встречи двух президентов — рубль отыграл у доллара 1,2 рубля, у евро — 92 копейки.  

На этом хорошие новости для российского рынка закончились.  

Пока Путин проводил заседание Совета безопасности России, во время которого каждый высокопоставленный чиновник заявлял о необходимости признать независимость ОРДЛО (что порой выглядело как экзамен на верность), акции российских компаний неуклонно снижались. Сеть заполнили соответствующие скриншоты. 


В итоге за 21 февраля индекс Мосбиржи потерял 10,5%, РТС — 13,21%. 22 числа тенденция продолжилась — когда появились первые новости о "границах" так называемых ДНР и ЛНР, в которых речь шла о всей территории Донецкой и Луганской областей, Мосбиржа потеряла 8%.  

Нынешний индекс Мосбиржи — 2910,16 пункта — рекордный минимум с ноября 2008 года. РТС — 1165,02 (еще 17 числа было 1396,87). Для сравнения, еще в октябре Мосбиржа достигла исторического максимума — 4292,68 пункта.

Индекс МосБиржи и Индекс РТС — индексы российского фондового рынка, включающие наиболее ликвидные акции крупнейших и динамично развивающихся российских компаний. 

Нежелание рынков воевать отправило на рекорд и российский рубль, который стал самой нестабильной валютой в мире. Так, вмененная волатильность (демонстрирует оценку рынком будущей амплитуды колебаний курса) рубля, которую рассчитывает Bloomberg, стала самой большой в мире, обойдя по этому показателю турецкую лиру. 

Так, во время выступления Путина вечером 21 февраля курс превышал 80 руб/$ и 90 рублей за евро. 

Из-за возросшей волатильности вмешался Центробанк, который разрешил компаниям отражать в своей отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года. Также ЦБ предоставил кредитным организациям возможность использовать уровень курсов валют по состоянию на 18 февраля. Такие поблажки регулятор разрешает использовать до 1 октября 2022 года. 

То есть российский Центробанк фактически предложил рынку сделать вид, что признания так называемых ДНР и ЛНР просто не было. Также ЦБ обещает вмешиваться в дальнейшем, если будет необходимость. После этого рубль немного укрепился, вернувшись на показатели меньше 80 и 90 рублей за доллар и евро соответственно. 

Ситуация в Украине 

Украинская гривня в расчетах Bloomberg не присутствует, иначе она могла бы поспорить с российским рублем за статус наиболее нестабильной валюты, или по крайней мере тоже оказалась бы среди лидеров.  

И хоть официальный курс 22 февраля по сравнению с днем ранее вырос всего на 14 копеек (28,34 против 28,48 грн/$), на торгах национальная валюта пробила показатель в 29.  

"Настроения в большей части пессимистические, риски эскалации остаются, и это отражается в стремительных покупках на открытии и резком спаде предложения", — отмечает глава отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. 

Валютные интервенции НБУ помогли укрепить курс на межбанке ниже 29. Как отмечает Шевчишин, из-за постоянно меняющихся новостей меняются и настроения игроков рынка. 

То есть крайне сложно предсказать, каким будет курс в ближайшее время, а также непонятно, сколько резервов придется "сжечь" Нацбанку для стабилизации ситуации. На прошлой (менее остросюжетной) неделе регулятор продал на рынке $503 млн, а выкупил всего $50 млн. 

На фоне эскалации инвесторы продолжили продавать украинские ценные бумаги. Так, очередные минимумы обновили украинские еврооблигации — среднесрочные бонды потеряли около 3%, долгосрочные — 4%. ВВП-варранты подешевели на 5,6%, их стоимость составляет 62,9% от номинала. 

Все это означает, что внешние рынки остаются для Украины закрытыми. Сегодня, 22 февраля, Минфин провел аукцион по продаже внутренних облигаций. Удалось привлечь в эквиваленте 3,484 млн грн. Гораздо больше, чем неделю назад, когда Минфин продал ОВГЗ на 66 млн грн.  

Поэтому особенно важной будет финансовая поддержка стран-партнеров и международных институций. Так, 21 февраля ЕС окончательно согласовал выделение 1,2 млрд евро кредита Украине. 

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает от Запада не только санкций против РФ и военной помощи, но и экономической.   

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Мировые рынки 

Европейские и азиатские рынки открылись в основном с небольшим падением (куда меньшим, чем обвал в РФ). В США рынки открылись позже, а в понедельник там был праздник — День президентов — из-за чего торгов не было. На самом старте торгов 22 февраля все американские индексы снизились менее чем на 1%.  

Цены на энергоресурсы, в свою очередь, пошли вверх. Так, нефть Brent достигала $99,5 за баррель, чего не бывало с 2014 года, отмечает Bloomberg.  

Однако лидером роста стал природный газ в Европе — плюс 13%. Стоимость газа превысила $900 и достигала $975. Агентство напоминает, что стремительному росту цены способствовала остановка сертификации газопровода "Северный поток-2" в Германии. Так правительство ФРГ отреагировало на признание Москвой ОРДЛО. 

Ранее аналитики JPMorgan прогнозировали, что в случае агрессии России против Украины цена нефти может достигнуть $150, из-за чего рост мирового ВВП в первой половине 2022-го составит 0,9% вместо прогнозируемых 4,1%, а инфляция ускорится до 7,2% (вместо 3%).

Рынки болезненно реагируют на конфликт Москвы с Западом и Украиной из-за значимой роли РФ как поставщика энергоресурсов, к тому же добыча нефти не поспевает за увеличивающимся спросом, пишет Bloomberg. 

"Базовый сценарий, вероятно, предполагает резкий скачок вверх (цен на энергоресурсы. — Ред.), а затем значительную коррекцию вниз, если энергетические санкции окажутся ограниченными", — отметил Пол Хорснелл, глава отдела стратегии сырьевых товаров в Standard Chartered. 

У нас уже есть решение Германии о приостановке сертификации "Северного потока-2", теперь остается ждать других шагов от Запада.

Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент
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