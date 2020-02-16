Гривня опять на коне, или Новая угроза для доллара. Что с курсом? Прогноз до 21 февраля

Вторая неделя февраля стала одной из самый спокойных для валютного рынка за последние несколько месяцев. С прошлой пятницы курс межбанка почти не изменился: 24,46/24,48 грн/$ по итогам торгов 14 февраля. Неделю назад доллар стоил всего на 5 копеек дороже.

Несмотря на внешнее спокойствие, рынок все же принес несколько важных новостей. Одна из них – влияние гривневых ОВГЗ, которые обваливали доллар в течение всего прошлого года, похоже, закончилось. Вторая – у гривни есть другой "союзник", способный вернуть ее в район 24 грн/$.

О чем речь и что будет с курсом через неделю? Об этом – в регулярном недельном разборе LIGA.net.

Что с курсом

На этой неделе украинский межбанк временами напоминал настоящий валютный рынок: курс двигался в обе стороны под влиянием объективных факторов, а не под давлением одного-двух крупных источников/покупателей валюты, как это обычно происходит.

Так было до тех пор, пока статус-кво не разрушил НБУ. Если бы не покупки регулятора, гривня могла бы укрепиться сильнее: предложение доллара преобладало на рынке всю неделю, говорят опрошенные LIGA.net банкиры.

Вечером пятницы в банковские обменники продавали доллары по 24,5 – 24,65 грн/$, евро можно было купить по 26,7 – 26,85 грн/€.

ОВГЗ-спад, угроза от Нафтогаза, намеки от НБУ. От кого зависит гривня

Что влияло на курс на этой неделе и какие выводы можно сделать? Опрошенныебанкиры выделяют несколько факторов.

ОВГЗ-ажиотаж в прошлом?

Во-вторник, 11 февраля, Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Опыт прошлого года научил многих финансистов (равно, как и некоторых обывателей), что гривневые ОВГЗ стали главным фактором укрепления гривни из-за инвестиций со стороны иностранных покупателей.

За 2019 год они одолжили правительству $4,3 млрд (деньги были конвертированы в гривню). Украинский межбанк не смог адекватно переработать такие объемы валюты, в итоге доллар подешевел почти на 15% за год.

Но практика января и февраля 2020 года показывает: интерес к гривневым займам со стороны нерезидентов снижается. 11 февраля Минфин продал 4-летние облигации на 2,2 млрд грн (около $80 млн), впервые за долгое время удовлетворив абсолютно весь спрос со стороны потенциальных покупателей.

Для сравнения, 14 января (последний аукцион с 4-летним лотом), спрос в три раза превышал предложение Минфина: 9,6 против 3 млрд грн.

Банкиры указывают на несколько причин спада популярности украинских госбумаг.

Во-первых, низкие ставки (опустились ниже 10%, при инфляции 3,2% в январе, это не устраивает большую часть инвесторов).

Во-вторых, нервозность на мировых рынках (коронавирус, грядущие выборы в США, опасения глобального кризиса, дополнительный фактор для Украины – отсутствие программы МВФ) из-за чего падает популярность активов всех развивающихся стран.

Еще одна важная деталь: даже при стабильном спросе у иностранных инвесторов уже нет необходимости продавать столь крупные объемы валюты. Краткосрочные облигации (с погашением в 2020 году), в которые они инвестировали в 2018-2019 годах, приносят достаточно гривни. Пиковые выплаты были в январе: более 20 млрд грн. Февраль – третий по объемам месяц – 14 млрд (больше – в мае, 17 млрд).

Экспортеры возобновили продажи

В отсутствие фактора нерезидентов главным поставщиком валюты снова становятся экспортеры. В январе их присутствия не хватало: из-за крупных возмещений НДС (Налоговая выплачивала долги за декабрь, выплаты в конце 2019 заморозили из-за проблем с бюджетом) многие компании могли себе позволить не продавать валютную выручку.

Сейчас валюта экспортеров вернулась: банкиры отмечают активные продажи (бизнесу нужно платить налоги и зарплаты – все в гривне), притом что покупки со стороны импортеров сократились. Еще один фактор, на который обращают внимание участники рынка: население в последние недели продает валюты больше чем покупает.

Нафтогаз – новая угроза доллару?

Главная валютная интрига начала года – что НАК Нафтогаз будет делать с $3 млрд, полученными от Газпрома – постепенно проясняется. Госкомпания продает доллары через госбанки (этим частично объясняется укрепление гривни с 25 до 24,5 грн/$ на прошлой неделе).

Это важно, поскольку, до сих пор формат валютной активности НАК был неясен: по одной из версий госкомпания может торговать напрямую с НБУ. В таком режиме, деньги компании не будут влиять на курс.

Пока Нафтогаз присутствует на рынке с небольшими продажами валюты. Но потенциально “газпромовские доллары” способны укрепить гривню еще сильнее.

НБУ держит 24,5 грн/$

На этой неделе регулятор почти каждый день выходил на рынок с покупками валюты. По предварительным данным финансистов, всего Нацбанк пополнил резервы на 200-250 млн/$.

Своими интервенциями НБУ показывал рынку свое видение "курсового дна", полагают некоторые банкиры. Если бы не это, доллар мог бы стоить дешевле.

Что дальше? Прогноз до 21 февраля

Опрошенные LIGA.net финансисты не ожидают больших курсовых потрясений на следующей неделе, хотя и не исключают дальнейшего укрепления гривни.

Прогнозный курсовой диапазон: 24,3 – 24,8 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Артем Красовский (Правэкс Банк) Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Юрий Крохмаль (ОТП Банк), аналитики Альфа-Банка Украина.