Инфляция, учетная ставка... Скучно? За ними важно следить всем

НБУ понизил учетную ставку с 17,5 до 17%. Финансисты могут быть довольны: их прогнозы и давние пожелания оправдались.

Кого это касается? Только ли банкиров, инвесторов и профессиональных экономистов, для которых ставка прямо влияет на стоимость кредитов, доходность облигаций украинского правительства и прогноз ВВП Украины?

Отнюдь. Есть минимум пять причин, почему решения Нацбанка, влияют на повседневную жизнь каждого украинца. Цены, курс гривни, госбюджет, проценты по потребительским кредитам и депозитам и даже безработица – повод следить за учетной ставкой есть у всех.

ЧТО ЗА СТАВКА И КАК ОНА РАБОТАЕТ? Учетная ставка – это процент, под который Нацбанк кредитует коммерческие банки. Учитывая, что НБУ – это банк банков и самая обеспеченная деньгами структура в стране, от его ставки зависит стоимость денег во всей экономике. НБУ повышает ставку – дорожают кредиты для бизнеса, а значит повышается себестоимость его продукции. Все это приводит к тому, что банки не кредитуют реальный сектор (предпочитая одалживать государству через ОВГЗ и депсертификаты), производители продают меньше товаров, покупатели кладут деньги на депозиты вместо того, чтобы тратить их на потребление. Спрос на товары падает, экономика замедляется, зато инфляция в итоге снижается. Читайте также Клуб кредиторов. Почему ОВГЗ не станут заменой депозитам Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 6 млрд грн Минфин одолжил на внутреннем рынке еще 8 млрд грн Эта закономерность (у нее есть сложное название – монетарная трансмиссия) лежит в основе модели инфляционного таргетирования, которую использует 40 центробанков мира. Украина в их числе – с середины 2015 года. "Таргет" (или цель), в данном случае – инфляция. ЦБ хочет стабилизировать темпы роста цен и отводит на это конкретные сроки. От "успеха предприятия" прямо зависит его политика – если до цели далеко, регулятор будет повышать учетную ставку. НБУ еще в 2015 году сформулировал четкую задачу – с 2020 года инфляция должна быть стабильной и не выходить за рамки диапазона 5±1%. Пока получается так себе: 9,8% по итогам 2019-го – одна из причин, по которой регулятор уже год держит ставку выше 17%. Для сравнения, в разгар кризиса 2014-2015 года было 22–27%. Сейчас у Нацбанка по-прежнему не все гладко – в июне цены выросли на 9% по сравнению с июлем 2018-го, хотя регулятор ожидал 8,6%. Помогли нерезиденты – их инвестиции в облигации украинского правительства укрепили гривню. Это позволило НБУ все же опустить ставку до 17%, даже несмотря на предвыборную неопределенность, объясняли опрошенные LIGA.net экономисты. Их прогноз на конец года – 16%. Дальше о том, что это значит для обычных граждан.

Цены

Насколько Нацбанк способен управлять ценами в экономике? Это проблема: одна из двух составных частей индекса потребительских цен (их у нас иллюстрируют темпы инфляции) – базовая инфляция, находится вне зоны действия инструментов НБУ.

В нее входят товары, которые зависят не только от украинских производителей: например, овощи и фрукты (стоят дороже зимой и дешевле летом, когда в Украину привозят импортную продукцию), бензин (зависит от мировых цен на нефть и налогов), коммунальные услуги и транспорт (цены обычно диктует государство).

В июне базовая инфляция составила 7,4%, общий показатель – 9%. Это значит, что сейчас НБУ ограничен в своем влиянии на темпы роста цен. Из-за этого официальная инфляционная статистика далеко не всегда совпадает с тем, что мы видим в супермаркетах или на заправках.

К тому же решения регулятора действуют с большой задержкой: повышение ставки на 1 процентный пункт означает снижение инфляции на 0,7 п.п., но только через год, объяснял LIGA.net замдиректора департамента монетарной политики НБУ Владимир Лепушинский.

Поэтому снижение учетной ставки можно воспринимать, как подтверждение того, что прошлые действия Нацбанка все же дают результат, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты. По уровню ставки и направлению ее изменения можно судить о перспективах экономического развития в краткосрочной перспективе, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

"Сейчас ставка находится на высоком уровне и до недавнего времени НБУ был вынужден ее поднимать, – рассказывает Ахтырко. – Это свидетельствует, что в стране высокий уровень инфляции, посредством высокой учетной ставки центробанк пытается сдерживать рост потребления".

Курс

Снижение ставки – это символ замедления инфляции, стабилизации гривни и общего улучшения состояния экономики, отмечает предправления Идея Банка Михаил Власенко.

О курсе банкир говорит не просто так: стоимость доллара в Украине – один из важнейших факторов инфляции. От колебаний курса зависят цены импортных товаров, в том числе комплектующих и сырья, которыми пользуются украинские производители.

Высокая учетная ставка – важна, потому что она делает сбережения в гривне более выгодными, чем "консервация" денег в валюте и для граждан, и для бизнеса.

"Повышая учетную ставку НБУ пытается бороться со свободными деньгами, которые таким образом связываются депозитными сертификатами и ОВГЗ (ценные бумаги, фактически долг, который привлекают Нацбанк и Минфин. - Ред.) – рассказывает директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик. – Кроме того, практика прошлых лет показала, что она является неплохим инструментом для привлечения валюты в страну через механизм инвестиций".

То, о чем говорит финансист, прекрасно описывают цифры первого полугодия 2019-го. Пользуясь высокой учетной ставкой (от нее прямо зависит доходность гривневых облигаций правительства) и плюс-минус стабильной ситуацией в экономике, иностранные инвесторы вложили в ОВГЗ больше $2,5 млрд, чем неожиданно сильно укрепили гривню (чтобы купить бумаги в гривне они продавали валюту).

Аналогичная ситуация была и в начале прошлого года. К августу почти все иностранные инвестиции ушли из Украины. Но сейчас нерезиденты только наращивают инвестиции в украинский госдолг, вкладываясь в длинные бумаги Минфина, говорят финансисты.

Это позволяет им зафиксировать одну из самых высоких процентных ставок в мире - на срок до шести лет. Но, если вдруг инвестпривлекательность Украины ухудшится, – по политическим причинам или из-за изменений в мировой экономиике – риск массового выхода иностранцев из Украины никто не отменял (не поможет даже высокая учетная ставка НБУ).

Госбюджет

От политики НБУ зависит и госбюджет – определяя доходность ОВГЗ Минфин отталкивается от ставки Нацбанка. Чем выше ставка, тем больше денег на обслуживание госдолга правительству приходится закладывать в госбюджет.

Это означает, что отдельные статьи расходов текущего года могут быть недофинансированы (деньги важнее отдать кредиторам, иначе – дефолт), а в бюджетах будущих лет, вероятно, будут экономить сильнее обычного.

"Выплата пенсий, пособий, субсидий, расходы на содержание больниц, школ и другой социальной инфраструктуры, – перечисляет начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. – Наше государство зависит от привлечения как нового внешнего, так и внутреннего долга: нужно перекрывать дефицит бюджета".

Кредиты/депозиты

Недавно Нацбанк пообещал значительно облегчить жизнь всем, кто планирует взять кредит или вложить во что-то свободные деньги: с 18 июля регулятор публикует прогноз уровня учетной ставки сразу на три года вперед.

До сих пор финансовые решения украинцам приходилось принимать фактически вслепую. Теперь понять, стоит ли связываться с кредитом на машину сейчас или лучше отложить покупку на следующий год, станет намного проще – потенциальный покупатель будет видеть приблизительную траекторию процентных ставок.

"Ставки по депозитам в гривне, по кредитам на покупку недвижимости и авто – чем выше учетная ставка, тем выше ставки по указанным продуктам, – говорит директор департамента стратегического управления банка Пивденный Дмитрий Чичкаленко. – По потребительским кредитам (кредитные карты, кэш-кредиты) уровень ставок довольно высок, они зависят от учетной ставки в меньшей мере".

Свой прогноз НБУ будет публиковать в виде диапазона. "Его нужно читать так: Нацбанк прогнозирует, что в такой-то момент учетная ставка составит N с вероятностью в N процентов, – рассказал LIGA.net собеседник в НБУ. – Формат прогноза – среднее значение за квартал".

Какой будет ставка через три года? В Нацбанке все уже посчитали: если инфляция с 2020 года стабилизируется на 5%, учетная ставка в 2021-м составит 8-9%, писал в статье для LIGA.net Лепушинский из монетарного департамента НБУ.

ВВП и безработица

9,6% украинцев – официально безработные, зафиксировал Госстат по итогам первого квартала. Как на безработицу влияет учетная ставка НБУ? Чем ниже ставки, тем выше спрос на кредиты для развития со стороны бизнеса. Когда он развивается, растет потребность в рабочей силе, объясняет Чичкаленко из банка Пивденный.

Нацбанк не раз критиковали за жесткую монетарную политику, которая сдерживает рост экономки (по обновленному прогнозу НБУ, не более 3% в 2019 году). В начале 2018-го премьер-министр Владимир Гройсман прямо назвал ставку регулятора (тогда – 17%) "заоблачной", отметив, что НБУ должен стимуллировать кредитование малого-среднего бизнеса.

Регулятор внятно ответил в конце прошлого года: оставив учетную ставку на уровне 18% (хотя финансисты ожидали повышения), НБУ намекнул, что это нормальный компромисс между борьбой с инфляцией и ростом экономики.

Почему украинцам все равно

Украинцы не настолько интересуются экономикой, чтобы следить за учетной ставкой НБУ, говорят собеседники LIGA.net. Это связано с общим низким уровнем доходов и относительно слабым развитием сектора финансовых услуг, считает Ахтырко из Concorde Capital. Большинство граждан в повседневной жизни используют "заменители" – курс доллара, цены на АЗС, цены в супермаркетах и т.д., добавляет Чичкаленко из банка Пивденный.

"В Украине нет цивилизованного фондового рынка, поэтому простой обыватель не интересуется выступлениями финансистов, – отмечает Власенко из Идея Банка. – Кроме того, все привыкли, что экономические прогнозы сбываются ровно в той же степени, что и прогнозы погоды".

После перехода НБУ к политике инфляционного таргетирования, новости об учетной ставке стали занимать более заметное место в информационном пространстве страны: для человека, который регулярно читает, слушает или смотрит новости, понятие "учетная ставка" должно быть знакомо, говорит Ахтырко.

С другой стороны, обычным людям по-прежнему тяжело примерить на себя статистический показатель "инфляция", добавляет Чичкаленко. "Поэтому одна из ключевых задач НБУ - повышение финансовой грамотности населения, – отмечает он. – Без этого ему будет очень сложно проводить эффективную монетарную политику".