Досье на нового главного фискала Алексея Любченко. Кого Денис Шмыгаль назначил вместо Сергея Верланова?

Кабмин нашел нового главу Государственной налоговой службы. Сергея Верланова заменил Алексей Любченко – налоговик с большим опытом и человек не без скандальных связей.

LIGA.net подготовила досье на нового главного фискала.

Биография. Возвращение в Налоговую

О том, что Любченко может возглавить налоговую, СМИ начали писать еще до скандального увольнения Сергея Верланова, которое произошло на вечернем заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля.

По неофициальной информации, кандидатуру Любченко предложил новый министр финансов Сергей Марченко. Любченко подал декларацию на должность замглавы Минфина еще 22 апреля – за несколько дней до увольнения Верланова.

Чтобы назначить нового главу Налоговой Кабмин сначала объявил странный конкурс (это было 25 апреля, срок подачи документов истекал 27 числа), но затем воспользовался опцией, которую открыл антикризисный пакетом изменений в законодательстве. На время карантина назначать чиновников категории А теперь можно без конкурса. После карантина Любченко все же нужно будет пройти конкурсный отбор.

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Новый главный налоговик – фискал со стажем.

С 1999 по 2003 годы Любченко был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области. С 2003 по 2005 – возглавлял налоговую администрацию Черкасской области.

Во времена президента Виктора Ющенко Любченко работал в руководстве Кировоградской облгосадминистрации, но уже в 2009-11 годах вернулся в налоговую, став зампредседателя Государственной налоговой администрации, которую в то время возглавлял будущий министр внутренних дел времен президента Януковича Виталий Захарченко.

В этот период Любченко курировал в ГНА налог на прибыль и НДС. Также занимался внедрением электронных сервисов, в том числе работал над первыми системами автоматической обработки НДС, продвигал такое понятие как "электронное досье налогоплательщика".

С тех Любченко не работал в фискальных органах 9 лет.

С 2015 года Алексей Любченко – первый вице-президент в корпорации Украгрохимхолдинг.

В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы, но безуспешно.

Связи. Банкир и "хозяин таможни"

Кроме работы с Захарченко в биографии Алексея Любченко есть еще одна примечательная деталь. В 2012-2014 годах он был помощником депутата седьмого созыва Виктора Тимошенко – в прошлом банкира (Легбанк, который СМИ связывали с латвийским бизнесменом Артуром Ересько) и экс-топ-фискала (в 2010-11 годах был начальником Львоской и Крымской таможни).

После неудачной попытки попасть в Раду восьмого созыва в 2014 году о Тимошенко почти ничего не было известно. Зато теперь в первом эшелоне украинской политики появился его кум – черновицкий бизнесмен Илья Павлюк, член президентской фракции Слуга народа, фанат студии Квартал-95.

По данным "Зеркала недели", Павлюк был одним из главных "решал" на таможне в 2010-2012 годах, при главе Игоре Калетнике. LIGA.net писала подробную историю Павлюка и его попытках создать собственный центр влияния в Раде в конце прошлого года.

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Деньги. Люксовые авто, катера, долларовый кэш

Согласно декларации Алексея Любченко, вместе с женой Оксаной он владеет четырьмя квартирами (две – в Киеве, две – в Черкассах и области) и земельный участок на 4,4 га под Кропивницким.

У семьи два автомобиля: Land Rover Evoque 2013 года и Nissan Micra (2007) и два катера: Bombardier utopia 205 и Buster Magnum.

Любченко держит $35 200, €48,8 и 265 400 грн на счетах в ПриватБанке, еще $12 000 и €14 000 новый главный налоговик хранит наличными.