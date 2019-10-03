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На взлет: доллар подорожал на гривну за три дня. Что происходит и где закончится?

На взлет: доллар подорожал на гривну за три дня. Что происходит и где закончится? - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine
03.10.2019, 11:25

Гривня быстро теряет позиции. Почему нацвалюта опять девальвирует? Две объективных и одна субъективная причины

Курс национальной валюты Украины к доллару не долго удержался на рекордном для последних четырех лет уровне  - 24 грн/$. Уже 2 октября официальный курс доллара приблизился к  25 грн, в кассах банков и обменниках – доллар в среднем продавали по 25,3 грн. Но на табло уличных обменников можно было увидеть еще более высокий курс - на гривню дороже.

Еще на прошлой неделе LIGA.net рассказывала о причинах аномального, как для осени, укрепления гривни, всего месяц назад – объясняла, почему “доллар по 25” скорее вреден украинской экономике. Сейчас приходится выполнять обратное действие.

У резкого удорожания доллара почти на гривну (около 4%) за три дня есть рыночные причины, но на гривню влияют и околополитические новости. Первые места в этом списке занимают отъезд МВФ и неопределенное будущее ПриватБанка, говорят опрошенные LIGA.net аналитики. 

Доллар мог подорожать еще сильнее, если бы в торги не вмешался Нацбанк, который впервые за два месяца (то есть ситуация действительно была серьезной) вышел на рынок с продажей валюты. Продав около $50 млн.

Почему за несколько дней доллар подорожал почти на гривню и как долго продлится падение гривны?

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Вечером 2 октября корреспондент LIGA.net посетил 15 небанковских обменников в районе, прилегающем к центру Киева. Ажиотажа среди покупателей не было, дефицита наличной валюты – тоже. Очередь (порядка пяти человек) образовалась только одном месте – в обменнике, где доллар продавали по самой низкой из всех 15 точек цене: 25,55 грн/$.

Но в большинстве случаев продавцы взвинчивали курс гораздо сильнее. 26 грн/$ на данный момент – обычные цифры на табло не только обменников, но и банков. В киевских обменках можно увидеть доллар даже по 26,65 грн, евро – по 29,05. Еще в понедельник утром в банки продавали доллары в среднем по 24,3 грн, евро – по 26,6 грн.

На  межбанке все не столь драматично, но гривня за три дня потеряла в цене почти 80 копеек: торги 2 октября закрылись с курсом 24,9/24,93 грн/$. Такой большой разрыв между межбанковским и наличным рынком считается верным признаком спекуляций. В дальнейшем розничный курс, вероятно, приблизится к межбанку.

От импортеров до Коломойского. Три причины обвала

Что же стало причиной столь быстрого отката курса обратно к 25 грн/$? Собеседники LIGA.net в банках и инвесткомпаниях выделяют пять групп факторов:

Рынок. Начало месяца – всегда не лучшее время для гривни. Из-за крупных возмещений НДС в системе скапливается чрезмерное количество гривни – часть денег идет на валютный рынок, часть – позволяет компаниям-экспортерам не продавать валютную выручку. Еще один неблагоприятный фактор – покупка валюты дочками иностранных компаний под выплату дивидендов.

В начале октября на рынке сложился явный конфликт интересов: курс 24 грн/$ был воспринят многими крупными игроками как максимально низкий – спрос на дешевый доллар вырос, рассказывает директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. В то же время продавцы валюты (в основном – экспортеры, которые глобально заинтересованы в девальвации) благодаря НДС получили возможность придержать доллары в надежде, что курс вырастет.

В итоге спрос не был в достаточной мере поддержан предложением, это совпало с увеличением покупок импортеров, сопоставимых поступлений от экспорта не было, отмечает директор департамента казначейства ОТП Банка Антон Коваленко.

Нерезиденты не поддержали гривню. “Доллар по 24” – результат очередной крупной покупки нерезидентами гособлигаций украинского правительства. На аукционе Минфина 24 сентября иностранцы вложили в гривневые ОВГЗ около $450 млн. Эта валюта укрепила гривню до максимального значения за четыре года.

График показывает: несмотря на общий тренд на укрепление, гривня в этом году переживала несколько резких скачков курса. Не всегда это были чисто рыночные факторы (например, в мае доллар рос на заявлениях олигарха Игоря Коломойского о возможном дефолте Украины), но каждый раз девальвацию гривни переворачивала новая порция инвестиций нерезидентов в ОВГЗ:

В начале октября фактор иностранцев исчез с украинского рынка: Минфин провел один из худших аукционов этого года, продав ОВГЗ всего на 77 млн грн (в прошлый раз – было 13,2 млрд грн). Аналитики выделяют несколько причин такого слабого интереса к госбумагам.

Во-первых, маленькие сроки: нерезиденты не интересовались 2-летними облигациями, поскольку в достаточном объёме приобрели 5-летние бонды на прошлой неделе, говорит старший финаналитик ICU Тарас Котович. Во-вторых, Минфин официально заявил, что больше не будет размещать 5-летние бумаги, которые пользовались очень высоким спросом со стороны иностранцев. Это может привести к тому, что нерезиденты в ближайшее время воздержатся от инвестиций в украинский госдолг, допускает Коваленко из ОТП Банка. В третьих, часть иностранных инвесторов могла уже выйти из украинских активов из-за неопределенности по МВФ и ПриватБанку, полагает казначей Forward Bank Наталья Шишацкая. Подтверждений этой версии нет: по данным НБУ на 2 октября, портфель гривневых ОВГЗ у нерезидентов почти не изменился.

Политика. Политические новости повлияли и на курс. На настроениях рынка отобразились отъезд МВФ без конкретики относительно новой программы для Украины, спорная ситуация вокруг ПриватБанка (8 октября – очередной этап судебного разбирательства о возврате акций банка Коломойскому) и общая политическая турбулентность (протесты из-за “формулы Штайнмайера” и т.п.), перечисляет директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

“Доллар по 26”: девальвация или позитив для гривни?

Опрошенные LIGA.net аналитики не ожидают значительного роста курса в ближайшее время. Предел этого курсового всплеска – 25,5 грн/$, до конца года гривня девальвирует до 26,5 грн/$, полагают финансисты. Если прогноз оправдается, гривня покажет лучший “новогодний” результат за последние четыре года. 2019-й Украина начинала с долларом по 27,69 грн.

“При отсутствии шоков вероятна стабилизация курса в районе 25 грн/$. Дальше – плавная девальвация к концу года”, – говорит Куринной из банка Кредит Днепр.

Возврат ближе к 24 грн/$ возможен, но для этого Минфин должен вернуть аукционы по 5-летним ОВГЗ или начать размещение бумаг сроком на 6-7 лет, добавляет Коваленко из ОТП Банка. Но даже в таком случае курс вряд ли опустится ниже 24,5 грн/$, уточняет он.

Общий вывод, о котором говорят банкиры и финансисты – Украина вошла в период привычной осенне-зимней девальвации гривни. Это должно было произойти и раньше, если бы не вложения иностранцев в ОВГЗ: из-за них курс гривни был чрезмерно высоким.

“Сейчас мы наблюдаем типичную коррекцию курса, к уровням 24 грн/$ в этом году мы уже не вернемся, – поясняет Коваленко. –  Многие участники рынка давно к этому готовились”.

Теги: доллар наличный доллар валютный курс
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