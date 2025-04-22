В начале апреля Государственная налоговая служба (ГНС) сообщила, что начала системно отслеживать онлайн-продажи. Под особое внимание попали граждане, регулярно продающие что-то в интернете и получающие за это деньги без регистрации предпринимательской деятельности, а также ФОП, работающие без кассовых аппаратов (РРО/ПРРО).

В соцсетях начали активно говорить о том, что теперь, даже продавая свои старые вещи на интернет-барахолках или OLX, можно получить штраф от налоговой.

Кого коснутся эти проверки, действительно ли можно получить штраф за продажу вещей на OLX и как избежать этого – в материале LIGA.net.

Как продавать подержанные вещи, чтобы это было законно

Четкого регулирования для выделения продажи личных вещей от скрытого осуществления предпринимательской деятельности пока нет. Об этом говорит Марина Барабаш, адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".