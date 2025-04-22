На початку квітня Державна податкова служба (ДПС) повідомила, що почала системно відстежувати онлайн-продажі. Під особливу увагу потрапили громадяни, які регулярно продають щось в інтернеті та отримують за це гроші без реєстрації підприємницької діяльності, а також ФОПи, які працюють без касових апаратів (РРО/ПРРО).

У соцмережах почали активно говорити про те, що тепер, навіть продаючи свої старі речі на інтернет-барахолках чи OLX, можна отримати штраф від податкової.

Кого торкнуться ці перевірки, чи дійсно можна отримати штраф за продаж речей на OLX та як цього уникнути – у матеріалі LIGA.net.

Як продавати вживані речі, щоб це було законно

Чіткого регулювання для виокремлення продажу особистих / вживаних речей від прихованого здійснення підприємницької діяльності наразі немає. Про це говорить Марина Барабаш, адвокатка юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

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