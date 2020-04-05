Неделя плохих новостей для Коломойскогои хороших - для гривни. Что дальше? Прогноз курса

На этой неделе валютный рынок показал, насколько сильно курс доллара в Украине зависит от политических событий. Внеочередное заседание Верховной Рады в понедельник и важные для сотрудничества с МВФ "антиколомойский закон" и земельная реформа вернули гривню к диапазону 27,4-27,5 грн/$.

Благодаря этому НБУ смог впервые с начала кризиса купить доллар в резервы – признак того, что обвал курса последних недель был скорее следствием паники. Девальвация может вернуться из-за политической нестабильности, но пока ситуация на валютном рынке успокоилась.

Что происходит с курсом и чего ждать дальше – в еженедельном разборе LIGA.net.

Как Рада обвалила доллар. Что происходило с курсом на неделе

В понедельник 30 марта, торги на украинском межбанке начались с максимума за последние полтора года – 28,13 грн/$. Еще на прошлой неделе опрошенные LIGA.net банкиры прогнозировали два сценария для курса в зависимости от голосования в Верховной Раде в поненедльник: девальвация в сторону 29 грн/$ в случае провала нужных для сотрудничества с МВФ законов и угрозы дефолта или быстрый откат к 27-27,5 грн/$, если внеочередное заседание парламента будет удачным.

Прогноз оказался точным: 30 марта вечером Рада приняла за основу "антиколомойский закон", а в ночь на вторник – провела историческое голосование за земельную реформу. Уже 31 числа доллар на межбанке обвалился сразу на 60 копеек.

Общий тренд на укрепление гривни сохранился до конца недели. Итог торгов на межбанке в пятницу, 4 апреля – 27,42/27,46.

Наличный рынок впервые с начала кризиса вплотную приблизился к уровням межбанка. В пятницу вечером доллар кассах банком можно было купить по 27,5 – 27,7 грн/$, евро – по 29,6 – 30 грн/€.

Интриги от Коломойского, помощь карантина. Что влияет на курс

Политика сейчас – главный, но не единственный фактор влияния на курс. Есть и другие.

Интриги в Раде не заканчиваются

Голосование в Раде в понедельник позволило финансистам выдохнуть с облегчением: дефолт (а за ним – большая девальвация, дыры в бюджете, печатный станок и массовые банкротства) пока отменяется.

Это еще не значит, что угроза окончательно миновала. Во вторник в парламенте должно состояться голосование за "антиколомойский закон" (как считается, он не позволит Игорю Коломойскому вернуть ПриватБанк через украинские суды и очень снизит его шансы на компенсацию) во втором чтении.

В каком виде он выйдет "под купол" и произойдет ли это именно во вторник – пока неизвестно, поскольку между чтениями текста закона может быть изменен профильным комитетом Рады. Депутаты уже рассказывают о тысячах правок, поданных ко второму чтению.

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Это не просто техническая работа. В руководство комитета входят Александр Дубинский (заместитель) и Игорь Палица (секретарь), которые считаются "голосами" Игоря Коломойского в Раде. В последние недели они были главными представителями "партии дефолта" в парламенте. Дубинский, например, прямо говорил, что нужно отказаться от выплаты валютных долгов, а деньги лучше направить на медицину.

МВФ обязательно будет согласовывать финальную версию "антиколомойского закона". Если что-то пойдет не так (как уже было в начале февраля), Украина не получит $5 млрд для финансирования госбюджета, на которые очень рассчитывает новый министр финансов Сергей Марченко.

Это будут плохие новости для курса гривни.

Карантин стал помогать гривне

Жесткий карантин по всей стране до 24 апреля был одним из главных факторов девальвации гривни в последние недели. Теперь это даже помогает: опрошенные банкиры отмечают, что из-за ограничений многие импортеры, которые раньше были главным источником спроса на валюту, практически прекратили покупки.

Другой активный покупатель последних дней – нерезиденты, пытавшиеся выйти из украинских облигаций госзайма, также позитивно отреагировали на новости из Верховной Рады. Это можно проиллюстрировать цифрами: на этой неделе доходность ОВГЗ на вторичном рынке снизилась с 24 до 17%, желающих экстренно сбежать из Украины любой ценой стало гораздо меньше, рассказывают опрошенные LIGA.net банкиры.

Параллельно с этим в пользу гривни играют активные продажи валюты агроэкспортерами. Бизнес-сезон у них проходит по плану, несмотря на ограничения.

НБУ впервые пополнил резервы

Хорошие новости для курса позволили Нацбанку впервые с начала кризиса (его можно датировать 10 марта) купить валюту в золотовалютные резервы. За неделю регулятор взял на рынке $250 млн излишнего предложения, только в пятницу НБУ выкупил $150 млн.

Это немного на фоне $2 млрд, которые НБУ продал с начала марта, чтобы погасить панику. Но банкиры считают, что это хороший знак. Ажиотажный спрос на валюту закончился.

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Кэш уже не нужен

Похожая ситуация и на наличном рынке. В четверг НБУ провел третий аукцион по обмену наличного доллара (самолет с кэшем прилетел в Украину в конце марта) на безналичный. Предложили $280 млн, но банки забрали только $240 млн.

В Нацбанке считают, что это показатель насыщения рынка наличной валютой. Всего регулятор выдал банкам $550 млн наличных долларов и $40 млн евро.

Каким будет курс через неделю. Прогноз

Опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают больших курсовых потрясений в ближайшую неделю, но верят, что гривня может еще укрепиться.

Прогнозный диапазон на следуюущую неделю: 27,15 – 27,9 грн/$. Наличный рынок будет торговаться на 10-20 копеек выше межбанка.

В составлении обзора LIGA.net помогали Антон Стандник (ПУМБ), Юрий Ефремов (Аккордбанк), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Антон Коваленко (ОТП Банк), аналитики инвесткомпании ICU.



