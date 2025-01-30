В Верховную Раду внесли несколько законопроектов (№12429 и №12430), которые предлагают внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и облагать налогом все посылки из-за границы. Один из авторов предложений – глава финансового комитета народный депутат Даниил Гетманцев.

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Напомним, что сейчас в Украине действует беспошлинный порог на посылки из-за границы стоимостью до 150 евро. То есть те посылки, стоимость которых не превышает эту сумму, не подлежат налогообложению. Такой же подход применяется к посылкам от физических лиц, например, от родственников.

На посылки, стоимость которых выше 150 евро, начисляют 20% налога на добавленную стоимость (НДС) и 10% ввозной пошлины от суммы превышенного лимита.

О том, на что повлияют такие изменения и какие могут быть подводные камни, – в материалы LIGA.net

Что изменится

В новых предложениях предлагается начислять НДС и на посылки стоимостью до 150 евро. Если их стоимость выше – тогда будет дополнительно начисляться и ввозная пошлина.

Исключением будут посылки стоимостью до 45 евро, которые отправляют физические лица другим физическим лицам. Но эти товары должны отправляться без оплаты и иметь назначение для личного/семейного пользования.

Положение о безналоговых операциях не действует, если в посылке:

подакцизные товары (например, алкоголь или табачные изделия),

духи в объеме свыше 50 граммов или туалетная вода в объеме свыше 0,25 литра,

кофе в объеме более 500 г; кофейные экстракты и эссенции в объеме более 200 г,

чай в объеме более 100 г; чайные экстракты и эссенции в объеме более 40 г.

Если объем этих товаров будет превышать лимит, тогда даже за приватную посылку стоимостью до 45 евро придется заплатить 20% НДС.

Также предполагается введение новой операции, которая подлежит налогообложению НДС – дистанционная продажа товаров. Уплачивать НДС с дистанционной продажи будет лицо-нерезидент, осуществляющее такую продажу.