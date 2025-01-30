У Верховну Раду внесли кілька законопроєктів (№12429 та №12430), які пропонують внести зміни до Податкового та Митного кодексів і оподатковувати всі посилки з-за кордону. Один з авторів пропозицій – голова фінансового комітету народний депутат Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що зараз в Україні діє безмитний поріг на посилки з-за кордону вартістю до 150 євро. Тобто ті посилки, вартість яких не перевищує цю суму, не підлягають оподаткуванню. Такий самий підхід застосовується до посилок від фізичних осіб, наприклад, від родичів.

На посилки, вартість яких вища за 150 євро, нараховують 20% податку на додану вартість (ПДВ) та 10% ввізного мита від суми перевищеного ліміту.

Про те, на що вплинуть такі зміни та які можуть буди підводні камені, – у матеріали LIGA.net

Що зміниться

У нових пропозиціях пропонують нараховувати ПДВ й на посилки вартістю до 150 євро. Якщо їхня вартість вища – тоді буде додатково нараховуватися й ввізне мито.

Винятком будуть посилки вартістю до 45 євро, які відправляють фізичні особи іншим фізичним особам. Але ці товари мають відправлятися без жодної оплати та мати призначення для особистого/сімейного користування.

Положення про безподаткові операції не діє, якщо в посилці:

підакцизні товари (наприклад, алкоголь або тютюнові вироби),

парфуми в об'ємі понад 50 грамів або туалетна вода в об'ємі понад 0,25 літра,

кава в об'ємі понад 500 грамів; кавові екстракти та есенції в об'ємі понад 200 грамів,

чай в обсязі понад 100 грамів; чайні екстракти та есенції в обсязі понад 40 грамів.

Якщо обсяг цих товарів перевищуватиме ліміт, тоді навіть за приватну посилку вартістю до 45 євро доведеться сплатити 20% ПДВ.

Також передбачається введення нової операції, яка підлягає оподаткуванню ПДВ – дистанційний продаж товарів. Сплачувати ПДВ з дистанційного продажу буде особа-нерезидент, яка здійснює такий продаж.