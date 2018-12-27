Пять главных вопросов о монетизации льгот и субсидий

Кабинет министров 27 декабря принял постановление о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Правила назначения помощи остаются неизменными. Изменится только алгоритм ее выплаты.

Минсоцполитики ответило на самые главные вопросы о монетизации льгот и субсидий.

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1. Нужно ли повторно подавать документы?

Да. Всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных.

В Ощадбанк идти не нужно. Процесс монетизации максимально автоматизирован.

Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно обновлять документы.

2. Нужно ли самостоятельно открывать счет в Ощадбанке?

Нет. На каждого получателя субсидий, после обработки заявления на монетизацию, будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться субсидии в денежной форме.

Персональный аккаунт будет иметь специальный режим пользования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

Ощадбанк ежемесячно будет информировать субсидиантив и льготников SMS-сообщением о поступлении средств от государства, их использование и остаток.

После окончания отопительного сезона - в июне - суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей субсидии. Счет каждому Ощадбанк откроет автоматически.

3. Как будет происходить оплата коммуналки?

Все будет происходить автоматически. Ежемесячно поставщиками коммунальных услуг для Ощадбанка будет формироваться онлайн платежка субсидианта. Банк согласно предоставленной информации будет перечислять им субсидию. Об этом, и о том сколько остается заплатить за коммуналку, Ощадбанк будет сразу информировать SMS-сообщением.

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Для субсидиантов будет создан личный кабинет, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечень коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остаток средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре Ощадбанка по тел.: 0800210800.

4. Почему Ощадбанк?

Ощадбанк является государственным уполномоченным банком по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Банк обладает одной из крупнейших сетей отделений - более 3200, которые присутствуют в том числе в сельской местности, где наибольшее количество субсидиантов.

Никакой комиссии за обслуживание персональных счетов Ощадбанк взымать не будет.

5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?

В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать такому количеству людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.

Представим ситуацию, что 8 млрд. грн. ежемесячно вместо оплаты коммуналки попадут на потребительский рынок. Уже через два месяца жилищно-коммунальное хозяйство постигнет коллапс, ведь поставщики услуг не смогут рассчитаться с тем же Нафтогазом за купленный газ.

Помощь будет поступать на персональный аккаунт субсидианта и льготника в Ощадбанк, а все, что останется после оплаты коммунальных услуг в течение года, по результатам отопительного сезона экономные украинцы смогут забрать из банка наличными.