Контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых на строительство фортификационных сооружений в Украине, усложнен из-за секретности данных, связанных с этим.

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В то же время есть индикаторы, указывающие на существование целого ряда схем для финансовых злоупотреблений. LIGA.net приводит наиболее распространенные из них на основе данных, предоставленных Бюро экономической безопасности (БЭБ).

По мнению БЭБ, это может помочь причастным чиновникам "критически относиться к выбору подрядчиков для работ по фортификациям".

Почти 40 млрд грн и особенности их использования

Наиболее важный вопрос в перечне строительства фортификаций – возможность контроля. Работы засекречены, а их исполнителей определяют чиновники. Фактически, они делают это на местах по своему усмотрению, в условиях секретности. С исполнителями заключают договоры напрямую, без публичных закупок.

Это десятки миллиардов гривен. Согласно открытым источникам, в январе—мае 2024 года правительство выделило на фортификации 38 млрд грн и не собиралось на этом останавливаться. Об этом рассказывал премьер Денис Шмыгаль в апреле.

Обновленных данных по финансированию фортификаций на сайте Кабмина после этого не было. Посчитать протяженность фортификационных сооружений невозможно. Даже общие данные засекречены.