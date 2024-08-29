Контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються на будівництво фортифікаційних споруд в Україні, ускладнений через секретність даних, із цим пов'язаних.

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Водночас є певні індикатори, що вказують на існування цілої низки схем для фінансових зловживань. LIGA.net наводить найбільш поширені з них на основі даних, наданих Бюро економічної безпеки (БЕБ).

На думку БЕБ, це може допомогти причетним чиновникам "більш критично ставитись до вибору підрядників для робіт з фортифікацій".

Майже 40 млрд грн і особливості їх використання

Найбільш важливе питання в переліку щодо будівництва фортифікацій – можливість контролю. Роботи засекречені, а їх виконавців визначають чиновники. Фактично, вони роблять це на місцях на власний розсуд, в умовах секретності. З виконавцями укладають договори напряму, без публічних закупівель.

Це десятки мільярдів гривень. Згідно з відкритими джерелами, в січні-травні 2024 року уряд виділив на фортифікації 38 млрд грн і не збирався на цьому зупинятись. Про це розповідав прем'єр Денис Шмигаль у квітні.

Оновлених даних щодо фінансування фортифікацій на сайті Кабміну після цього не було. Порахувати протяжність фортифікаційних споруд неможливо. Навіть загальні дані засекречені.