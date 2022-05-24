В понедельник в Давосе начался Всемирный экономический форум. Если в прошлом году главной темой была пандемия, то в этом – Украина. Форум открылся с обращения президента Владимира Зеленского.

Уже в первый день на панелях обсуждали украинскую экономику и последствия войны для мира. Что конкретно говорили об Украине на форуме – в материале LIGA.net.

Зерно и металл

Сейчас две страны переживают глубокую рецессию – это Украина и Россия, говорит директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. В 2022 году ВВП Украины упадет на 35–40%. У России – по прогнозу на октябрь – падение составит 11,5%. С ее слов, есть и другие страны, которые также сильно пострадали от этой войны: в частности, Шри-Ланка, Ливан, Египет.

Война повлияла на ключевые сферы бизнеса, свидетельствуют тезисы, озвученные спикерами. В первую очередь, аграрную.

В начале войны казалось, что украинская посевная будет в коллапсе, говорила в своем выступлении министр экономики Юлия Свириденко. Но сейчас наши фермеры используют любую свободную землю для посевной, добавила она.

Производство кукурузы упало на 54%, пшеницы – на 35%, рассказала СЕО Смарт-Холдинг (народного депутата Вадима Новинского) Юлия Кирьянова. В частности, их компания "Харвест" потеряла 68% посевной земли, уточнила она.

Около 1,5 млрд человек могут потерять доступ к пище, преимущественно в Африке, но не только, говорит о последствиях руководитель Citigroup Джейн Фрейзер.

Такая ситуация – "вторая" серия кризиса, который создала Россия, уверен президент Владимир Зеленский. Первой была энергетическая, с ценами на газ, напомнил он. Сейчас в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, уточнил президент. В частности, это зерно должны вести в Африку и Азию, добавил он.

Из-за угрозы продовольственного кризиса Украине нужна помощь мира по разблокированию черноморских портов, говорит Свириденко. Это позволит экспортировать зерно и дать миру еду, объяснила она.

Сильно пострадала и металлургия, рассказала СЕО Смарт-Холдинга Кирьянова.

В 2021 году сталелитейная промышленность Украины произвела 23,5 млн тонн продукции, из них – 80% пошло на экспорт (18,8 млн тонн). Сейчас же годовое производство упало примерно до 8 млн тонн, а экспорт сократился – до 1/3 от уровня 2021 года (6 млн тонн), говорит Кирьянова.

Она объясняет: война оказала беспрецедентное давление по всем отраслям, чего не было в 2014 году. Два сталелитейных завода холдинга Метинвест (давал 70% экспорта стали), которые находятся в Мариуполе, не работают. Добыча газа также упала на 22%, добавила она.

"В целом по всему нашему портфолио производство упало более чем на 50%. Есть и хорошие новости – мы (компания – Прим.ред.) живы", – добавила Кирьянова из Смарт-Холдинга.

Все могло бы измениться, если бы не политика России, говорит инвестбанкир Дэвид Рубенштейн. Если война против Украины закончится завтра, экономика очень быстро восстановилась бы, сказал он.

По его словам, пока глобальная экономика не достигла серьезной рецессии, но достаточно близка к ней. Это повлияет на энергосектор и цены на еду, считает Рубенштейн.

Помощь Украине

У Украины есть серьезный дефицит денег, констатировала Свириденко. Каждый месяц нам нужна помощь в $5 млрд.

Стране необходим доступ к рынкам ЕС и G7, а также членство в ЕС, добавила она.

Уже сейчас известно, что после войны Украина будет развивать ІТ, сталелитейную отрасль, агросектор, но самое главное – военную промышленность, говорит Свириденко.

Речь идет о развитии этих отраслей в последующие 20 лет. Позже в Минэкономики добавили: также речь идет о приоритете аэрокосмической промышленности, пищевой и машиностроения.

Кроме денег, Украине нужна помощь с замороженными активами российских олигархов, добавила Свириденко. Их нужно правильно конфисковать и передать на восстановление Украины, объяснила она.

Также Украине нужно дизельное топливо, оружие и еще большие санкции против России, добавила во время своего выступления на форуме в Давосе народный депутат Евгения Кравчук. "Когда вы платите за газ (российский, – Прим. ред.), это возвращается в виде пуль, которые попадают в детей в Украине", – заявила она.

Еда, цены: что будет с глобальной экономикой

2022 год будет сложным для глобальной экономики и крупнейшим испытанием со времен Второй мировой войны, прогнозирует руководитель МВФ Кристалина Георгиева.

Сейчас глобальная экономика имеет три основных фактора влияния (в зависимости от региона): Россия, рецессия и процентные кредитные ставки, говорит руководитель Citigroup Джейн Фрейзер.

Во многих странах фиксируют рост цен на еду, говорит Георгиева из МВФ. В апреле МВФ ухудшил прогнозы для 143 стран (86% глобального ВВП). "Финансовое пространство сужается, доллар растет, экономика Китая замедляется. Наш прогноз – 3,6% (мировой ВВП вырастет на 0,8% меньше, чем ожидалось – Прим. ред.).

По ее словам, в этот прогноз заложена рецессия некоторых стран, которые не восстановились от COVID-19, очень зависят от российских энергоносителей и импорта продовольствия. "Мы еще увидим это в будущем", – добавила Георгиева.

Война уже повлияла на инфляцию в ЕС (+3,4%), хотя она по-прежнему ниже, чем в США (более 7%), говорит руководитель центробанка Франции Франсуа Вильруа де Гало. Отвечая на вопрос "Приведет ли к рецессии отказ ЕС от российской нефти и газа?", он заявил:

"С первого дня войны мы знали, что война – плохая новость для экономики: меньше роста и больше инфляции. И это цена, которую мы решили платить, чтобы поддержать Украину, наши ценности, демократию. Сейчас самая большая проблема – инфляция", – объяснил банкир.

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