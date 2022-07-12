Во время помпезной презентации Плана восстановления Украины в Лугано украинские власти озвучили, на какую финансовую помощь от партнеров они рассчитывают. В частности, до конца года необходимо $60-65 млрд зарубежного финансирования (эта сумма не включает сектор обороны и безопасности).

При этом на 11 июля Украина получила только 1/6 этой суммы ($11 млрд), рассказали LIGA.net в Министерстве финансов. И ожидания ведомства куда скромнее – около $22 млрд до конца этого года.

В случае с Минфином речь идет о тех деньгах, о которых ведомство уже ведет переговоры. А откуда брать заявленные в Лугано $65 млрд, пока неясно.

Мы подсчитали, какие страны и организации помогли Украине, и в каких объемах, а также узнали у Министерства финансов, какую помощь и от кого должна получить Украина в 2022 году.

Финансирование бюджета

Источниками финансирования бюджета с 24 февраля являются военные облигации, кредиты от международных финансовых организаций и двусторонние кредиты и гранты, говорится в ответе Минфина на запрос LIGA.net.

Согласно данным ведомства, за время полномасштабной войны с помощью военных облигаций в бюджет удалось привлечь 335,9 млрд грн ($11,1 млрд). При этом две трети суммы (225 млрд, или $7,7 млрд) пришли от Нацбанка – он выкупил военные облигации, то есть фактически "напечатал" эти 225 млрд грн.

В таких условиях Украина зависима от международной помощи, подчеркивал в своем макрофинансовом отчете НБУ.

Читайте также: Макрофинансовый отчет НБУ: рекордное падение экономики, стабильные банки, потери бизнеса

Помощь эта приходит в виде долгосрочных кредитов по низким ставкам и в меньшей степени – в виде грантов. Это одна из проблем для Украины, но об этом ниже.

Как отмечает Минфин, на 11 июля сумма международной помощи сопоставима со средствами, которые удалось привлечь через военные облигации, – и там, и там немногим более $11 млрд.

Для сравнения: налоговые поступления в бюджет в июне составили 45 млрд грн ($1,5 млрд), а в мае – 73 млрд грн ($2,5 млрд).

Около $4,2 млрд помощи Украина получила от четырех международных организаций – МВФ, Евросоюза, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка. Речь о кредитах на льготных условиях.

$3,2 млрд Украина получила в виде льготных кредитов (реже – кредитных гарантий) от стран-партнеров по двусторонним договорам.

Наиболее выгодная для нас помощь – грантовая, ведь эти деньги возвращать не нужно. С 24 февраля и до конца июня Украина получила $3,65 млрд такой помощи, большая часть – от США (в день выхода статьи Украина получила еще $1,7 млрд грантовой помощи от США).

Сколько будет еще?

Ранее министр финансов Сергей Марченко говорил, что до конца года Украина ожидает более $20 млрд помощи (включая ту, которая уже поступила). LIGA.net обратилась к Минфину с вопросом, сколько и от кого конкретно ведомство ожидает получить.

В ответе указано:

немецкий госбанк KfW должен перечислить грант для бюджетной поддержки "до 220 млн евро";

на финальной стадии получение грантовой помощи от США на $1,7 млрд (в день выхода статьи Украина получила эти деньги);

подписан договор между Украиной и ЕБРР на 300 млн евро кредитных гарантий. Эти средства должны пойти Нафтогазу для "экстренной закупки газа".

Кроме этого, в июле Минфин ожидает подписания договора о получении кредита с Министерством экономики Италии. Однако ведомство не уточняет, о какой именно сумме идет речь.

Наибольшая сумма, которая фигурирует в ответе Минфина на наш запрос, – 9 млрд евро макрофинансовой помощи (льготный кредит) от Евросоюза.

Однако накануне итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Германия блокирует эту помощь, так как недовольна механизмом предоставления кредита.

Итого Минфин ожидает получить более $22 млрд (с учетом того, что уже передали). Премьер-министр Денис Шмыгаль более оптимистичен в своих ожиданиях – 3 июля он заявил о почти $29 млрд. Откуда же тогда $65 млрд в плане, представленном в Лугано?

LIGA.net спросила об этом у нардепа Ярослава Железняка, который был в составе украинской делегации в Лугано. По его словам, обещанной помощи хватит до октября, а остается еще целый квартал до конца года.

"Каждый месяц нам нужно по $5 млрд. Но если мы хотим не только закрывать дырки, а еще что-то восстанавливать, то нужно $60-65 млрд", – отметил Железняк.

Однако реальность из Лугано пока скромнее. По словам Дениса Шмыгаля, удалось достигнуть договоренностей на $1,9 млрд.

Достаточно ли этого?

В ответе на запрос LIGA.net Минфин указывает, что Украина благодарна всем международным партнерам за поддержку, однако считает их помощь недостаточной. Так, ежемесячная потребность Украины для покрытия дефицита бюджета – $5 млрд. В наиболее "урожайный" месяц (июнь) Украина получила от партнеров $4,4 млрд.

Важный аспект международной помощи – идет речь о кредитах или о грантах, считает замдиректора Центра экономической стратегии Мария Репко. По ее мнению, большая часть помощи должна быть грантовой (пока ситуация обратная).

"Даже если кредит под супернизкие ставки, это все равно увеличивает долговую нагрузку на Украину. Скорее всего, нашей поствоенной реальностью будет то, что долг достигнет 100 и больше процентов ВВП", – отмечает Репко.

Экономистка уточняет: в условиях, когда центробанки стран-партнеров повышают ключевые ставки, будут расти и ставки по кредитам, которые получила Украина, что является риском для послевоенного восстановления. Поэтому нам и нужно больше грантов.

Ярослав Железняк рассказал, как война повлияла на госдолг. В 2022 году, если бы не было полномасштабного вторжения, он должен был оставаться на уровне меньше 50% ВВП. Теперь же прогноз на конец года – более 90% ВВП.

Еще одна проблема – сжигание международных резервов Украины. По итогам июня, они составили $22,8 млрд, а месяц назад показатель был на 9% выше – $25,1 млрд. Спрос на валюту намного превышает предложение – за июнь НБУ продал на валютном рынке $3,987 млрд, а купил лишь $31 млн.

Из позитива: продавая валюту, Нацбанк выводит из оборота гривню, что нейтрализует негативное эффект от "печатания" гривни.

Детальнее об этом: НБУ напечатал рекордное количество гривень. Госбюджет совсем пуст?

Однако такая польза от валютных интервенций стоит снижения международных резервов, и именно финансовая помощь партнеров, которая приходит в валюте, помогает компенсировать эти потери. Полностью компенсировать потери не удается, так как резервы продолжают "худеть".

Дальнейшее снижение может быть рискованным, так как по стандартам МВФ резервы не должны быть меньшими, чем объем импорта страны за три месяца. В нашем случае это $15 млрд.

Бонус. Военная и гуманитарная помощь

Нужно помнить, что партнеры не только поддерживают украинский бюджет. Есть еще две большие статьи, на которые западные страны выделяют миллионы долларов, – военная и гуманитарная помощь.

В случае с военной помощью речь идет о поставках вооружений или о выделении денег, на которые украинское командование может закупить необходимую технику или оружие.

Гуманитарная помощь предоставляется либо в виде продуктов, одежды, техники и т.п., либо финансово, но идет не через бюджет Украины, а напрямую – от международных гуманитарных организаций украинцам.

Подсчет такой помощи ведет Кильский институт мировой экономики (Германия). Представленные ниже данные – общие суммы заявленной помощи, которые включают и то, что Украина уже получила, и то, что еще должны передать.

Наибольшую военную поддержку Украина получает от США и Великобритании.

Также Соединенные Штаты лидируют по объему гуманитарной помощи.

Эти данные не включают частные пожертвования –— от компаний, религиозных или неправительственных организаций, частных лиц.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.