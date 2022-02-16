"Киевская экономика разорвана в клочья", — радостно объявила одна из главных российских пропагандисток, комментируя якобы отведение войск РФ от границ и объясняя, почему Путин опять "всех переиграл".

Финансовые рынки Украины действительно штормит — гривня за день потеряла 50 копеек, а Минфин провалил продажу внутренних облигаций.

LIGA.net разбиралась, насколько сильный ущерб принесла Украине эскалация и пришла к выводу, что все не так страшно, как хотелось бы нашим недружелюбным соседям.

Валютный рынок

После январского падения гривни в феврале национальная валюта укрепилась, вернув себе позиции ниже 28 грн/$. Однако новые маневры российской армии у границ Украины и информационный шум в западной прессе ударили по гривне с новой силой. Так, из-за "назначенного" на 16 февраля нападения на Украину курс опустился с 28,03 грн/$ (14 февраля) до 28,53 грн/$ (15 число).

Спрос на валюту начал преобладать над предложением еще с конца прошлой недели, на выходных эта тенденция усилилась, рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в интервью НВ.

В понедельник, чтобы сгладить курсовые колебания, Нацбанк продал $377 млн на межбанке. В итоге уже 16 февраля курс опустился до 28,24 грн/$. Что будет дальше?

В Нацбанке заверили, что ситуация остается контролированной, резервов хватает ($29,287 млрд), чтобы "успокаивать временные всплески". В то же время, регулятор отмечает непредсказуемость Москвы.

"Усиление геополитического напряжения очень тяжело спрогнозировать, так как никто фактически не знает, какие планы у нашего соседа", — сказал Лупин.

Как рассказали LIGA.net в Райффайзен Банке, спрос на валюту среди клиентов увеличился, но динамика незначительная: "Банк имеет достаточно ресурсов и полностью удовлетворяет потребности клиентов".

"Мы наблюдали относительно повышенный спрос на валюту в понедельник, 14 февраля. По состоянию на 15 февраля ситуация стабилизировалась как на межбанковском, так и на наличном валютном рынке", — заявил в комментарии LIGA.net замглавы правления банка Південний Максим Цымбал.

Банковский сектор

"Рынок замер, банки приостановили кредитование даже на том этапе, когда кредитный договор реализуется", — говорит в беседе с LIGA.net Сергей Евтушенко, соучредитель и управляющий партнер UDP Renewables, инвестиционно-девелоперской компании в сфере возобновляемой энергетики.

Он отмечает, что в контрактах обычно есть пункты о форс-мажорах, поэтому, к примеру, контрагенты могут задерживать поставки оборудования, требуя наличия страховки у судна, которое его везет. Речь именно об отрасли зеленой энергетики.

"Будут нарушения многих цепочек поставок и взаимодействия между контрагентами. Я могу спрогнозировать, что это не только для этой отрасли, это будет происходить по всей экономике в целом", — говорит Евтушенко.

LIGA.net обратилась к ряду банков, в первую очередь, к тем, что имеют большой портфель кредитов юридических лиц. Часть из них уже ответили.

В Альфа-Банке заявили, что "никаких изменений либо ужесточений кредитной политики не осуществляли".

Банк Південний не приостанавливал кредитование и не намерен этого делать в будущем, рассказал LIGA.net член правления банка, директор департамента корпоративного бизнеса Олександр Матюшенко.

"Геополитическая ситуация оценивается как некоторый риск, который безусловно берется во внимание с другими при принятии решения о кредитовании", — уточнил он, при этом добавив, что кредитная политика банка и так направлена на минимизацию рисков, поэтому "особого усиления она не требует".

По словам Матюшенко, спрос на кредиты после новогодних каникул постепенно увеличивается, но это сезонный фактор.

"Банк работает в обычном режиме 24/7, никаких ограничений или изменений в работе банка нет. Активный бизнес-сезон начинается со стартом посевной. Спрос на кредиты соответствует сезонности", — ответили LIGA.net в Райффайзен Банке.

Учитывая подготовку к посевной, LIGA.net спросила у Всеукраинской аграрной рады и Украинского клуба аграрного бизнеса, есть ли сейчас проблемы с кредитованием. На момент выхода текста ответа не получили.

Елена, финдиректор фермерского хозяйства в Днепропетровской области, входящего в местную ассоциацию аграриев, рассказала LIGA.net, что ПУМБ и ПриватБанк без проблем дали кредит в январе.

"Я не слышала, чтобы кто-то из фермеров говорил об изменениях условий работы со стороны банков", — отметила она.

Долговые ресурсы

Очередной виток напряженности уже привычным образом сказался на возможностях правительства Украины привлекать заемные средства.

Внешние рынки фактически закрыты для Украины из-за слишком высоких ставок — эта ситуация не меняется с января, когда информационный шум вокруг возможного вторжения РФ стал нарастать. В понедельник, 14 февраля, еврооблигации подешевели на 2,7%-3,7%.

Однако ситуация для Минфина не особо изменилась — из-за высоких ставок ведомство все равно не привлекает новые займы на внешних рынках. В то же время, Минфин пользуется ситуацией, чтобы выкупать подешевевшие бумаги. Так, 5 февраля ведомство рассказало о выкупе 10% еврооблигаций с погашением осенью 2022 года.

Также Минфин выкупал ВВП-варранты, стоимость которых в январе падала до 66,7% с 90,7%-95,3% в декабре.

ВВП-варранты — ценные бумаги, которые Украина выдала кредиторам в 2015 году в обмен на реструктуризацию долга. Выплаты по ним зависят от темпов экономического роста. Подробнее про них — по ссылке

"Выкупали на пике падения. Что позволило, как говорится, убить двух зайцев — и сэкономить на будущих выплатах, и остановить падение (так как благодаря Минфину увеличился спрос — Ред.)", — с позитивом отмечает действия Минфина финансовый аналитик Case Ukraine Евгений Дубогрыз.

В сообщениях ведомства речь шла о покупках в январе, но Дубогрыз уверен, что в феврале такая тенденция продолжилась, так как бумаги оставались дешевыми.

И если невозможность займов на внешних рынках уже не новость, напряжение последней недели серьезно повлияло на возможности Минфина внутри страны. Так, на проведенных 15 февраля аукционах ведомство смогло продать Облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) всего лишь на 66 млн грн. Для сравнения, неделей ранее спрос был куда выше — более 2 млрд грн (что, кстати, для "мирного" времени тоже весьма мало).

США и компания спешат на помощь

Если Россия не устает нагнетать ситуацию у наших границ при помощи танков, то страны Запада создали беспрецедентный информационный шум в мировых газетах, буквально предсказывая, на какую дату назначено российское вторжение.

Очевидно, в Вашингтоне и европейских столицах прекрасно видят, что этот информационный шум фактически отрезал Украину от мировых финансовых рынков, поэтому страны Запада одна за одной объявляют о предоставлении помощи Киеву.

Еще в январе Евросоюз решил выделить 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. 14 февраля США объявили о предоставлении Украине кредитных гарантий на $1 млрд. Канада выделит почти $400 млн, Германия — 150 млн евро, Япония — $100 млн.

Кроме этого, 8 февраля, во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев было объявлено, что Париж выделит 1,2 млрд евро программного финансирования — 200 млн евро кредита и 1 млрд евро кредитных гарантий.

"Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках по льготным условиям", — отметили тогда в Офисе президента.

Кроме этого, если Украина выполнит требования МВФ, до конца июня Фонд предоставит более $2 млрд.

В этом есть некоторый позитив — подобные кредиты от стран-партнеров или от международных институций обходятся дешевле, чем займы на внешних рынках. Но длительное отсутствие доступа ко внешним рынкам будет все же большим негативом.

Рынок страхования

На фоне разговоров о возможном вторжении нервы начали сдавать у некоторых зарубежных авиакомпаний.

В частности, нидерландская KLM приостановила полеты в Украину, Ryanair прекратила продажу билетов в Харьков и Херсон.

В отечественной компании SkyUp рассказали, что 12 февраля крупнейшие международные страховые компании уведомили украинских авиаперевозчиков, что в течение 48 часов прекратят страхование самолетов для полетов над Украиной из-за повышенных военных рисков.

Из-за этого правительство выделило 16,6 млрд грн на предоставление гарантий для страховых и лизинговых компаний, чтобы "стабилизировать ситуацию на рынке авиаперевозок".

Мы обратились в страховые ассоциации, чтобы узнать, изменился ли страховой рынок Украины.

"В данный момент никто не страхует военные риски на восточных границах — все ждут, куда повернется ситуация. Потому что риски большие — может быть и экспроприация, и разрушения", — говорит в комментарии LIGA.net гендиректор Ассоциации Страховой Бизнес (АСБ) Вячеслав Черняховский. При этом действующие договора остаются в силе.

Речь именно о бизнесе в прифронтовых районах, в остальных регионах "никто не жаловался", добавляет он: "У судовладельцев были вопросы по поводу этой блокады, но пока вроде все обошлось".

Черняховский также отметил, что по "стандартным" страховым случаям — пожарам, взрывам, наводнениям и т.д. — страховщики тоже "не сильно горели" заключать договора и тянули время: "Но сейчас вроде война отменяется, должно все быть нормально".

Гендиректор ассоциации объясняет, что нынешняя ситуация абсолютно стандартная — страхуют в спокойное время, а не в периоды обострения.

"Например, если какой-то район объявляют зоной стихийного бедствия из-за наводнения, там, естественно, тоже никто не страхует. Уйдет наводнение — будут снова страховать", — говорит он.

С военными рисками будет то же самое, с той только оговоркой, что из-за дороговизны компании отказываются от них, когда ситуация длительное время остается спокойной.

"После этого (как все успокоится — Ред.), я уверен, будет всплеск страхования военных рисков. Но вообще военные риски не очень хотят брать, поэтому пройдет год, и, если все будет тихо-спокойно, от них опять начнут отказываться", — резюмировал Черняховский.

Про спокойную ситуацию на рынке говорит и Денис Ястреб, руководитель Национальной Ассоциации Страховщиков Украины. По его словам, компании научены опытом 14-15 годов, поэтому в договорах детальнее прописывают оговорки про военные действия, массовые беспорядки и т.п. То есть если клиент не боится такого — он не прописывает в договоре военные риски. Если прописывает — стоимость страховки растет.

"Также есть коэффициенты. С 15-16 годов застраховать имущество, расположенное недалеко от так называемых "ДНР" и "ЛНР", дороже", — объясняет Ястреб.

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