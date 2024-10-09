Убеждение вместо стимулов. Почему бизнес не спешит детенизировать заработную плату
Борьба украинских властей с зарплатами в конвертах напоминает борьбу с ветряными мельницами. С явлением вроде бы воюют уже на протяжении многих лет. Однако значительная часть заработной платы украинцев продолжает находиться в тени.
Неконкурентные условия
"35% зарплат находятся в "тени". Мы произвели моделирование по всем индустриям, по всем размерам бизнеса, по всем регионам. 35% – не потому, что мы округляли, а потому что это 35%", – говорит профессор экономики, основатель группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.
Кандидат юридических наук, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов считает, что государство не способствует детенизации заработной платы и часто ставит работодателя с легальными зарплатами в откровенно неконкурентные условия на рынке.
Перспективы такой "борьбы" в комментарии LIGA.net Волохов отмечает как "не понятные". Ошибкой власти видит то, что государство не создает привлекательных условий для работодателей, а работает с работниками, убеждает их, что нелегальная заработная плата ослабляет их социальную защиту (особенно при начислении пенсий и осуществлении их перерасчетов в дальнейшем) и уменьшает поступления в бюджет и государственные социальные фонды.