Борьба украинских властей с зарплатами в конвертах напоминает борьбу с ветряными мельницами. С явлением вроде бы воюют уже на протяжении многих лет. Однако значительная часть заработной платы украинцев продолжает находиться в тени.

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Неконкурентные условия

"35% зарплат находятся в "тени". Мы произвели моделирование по всем индустриям, по всем размерам бизнеса, по всем регионам. 35% – не потому, что мы округляли, а потому что это 35%", – говорит профессор экономики, основатель группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

Кандидат юридических наук, партнер SLA Attorneys Алексей Волохов считает, что государство не способствует детенизации заработной платы и часто ставит работодателя с легальными зарплатами в откровенно неконкурентные условия на рынке.

Перспективы такой "борьбы" в комментарии LIGA.net Волохов отмечает как "не понятные". Ошибкой власти видит то, что государство не создает привлекательных условий для работодателей, а работает с работниками, убеждает их, что нелегальная заработная плата ослабляет их социальную защиту (особенно при начислении пенсий и осуществлении их перерасчетов в дальнейшем) и уменьшает поступления в бюджет и государственные социальные фонды.