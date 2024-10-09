Боротьба української влади із зарплатами в конвертах нагадує боротьбу з вітряками. З явищем начебто воюють уже протягом багатьох років. Однак значна частина заробітної плати українців і далі залишається в тіні.

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Неконкурентні умови

"35% зарплат знаходяться у "тіні". Ми зробили моделювання по всіх індустріях, по всіх розмірах бізнесу, по всіх регіонах. 35% – не тому, що ми округлювали, а тому що це 35%", – каже професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

Кандидат юридичних наук, партнер SLA Attorneys Олексій Волохов вважає, що насправді держава не сприяє детінізації заробітної плати і часто ставить роботодавця із легальними зарплатами у відверто неконкурентні умови на ринку.

Перспективи такої "боротьби" у коментарі LIGA.net Волохов зазначає як "не зрозумілі". Помилкою влади бачить те, що держава не створює привабливих умов для роботодавців, а натомість працює з працівниками, переконує їх, що нелегальна заробітна плата послаблює їх соціальний захист (особливо під час нарахування пенсії та здійснення їх перерахунків надалі) і зменшує надходження до бюджету та державних соціальних фондів.