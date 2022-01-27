Об угрозе вторжения России в Украину заговорили не только СМИ, но и состояние экономик двух стран. Курсы гривни и рубля к доллару опустились с начала года на 5–6%, российские миллиардеры за месяц обеднели на $28 млрд, а для Украины фактически закрылся внешний рынок капиталов.

Помогут ли финансовые потери остудить горячие головы в Кремле? Спойлер — похоже, нет. Российский бюджет "лопается" от денег, говорит в комментарии LIGA.net российский экономист Владислав Иноземцев.



LIGA.net расспросила шесть экономистов из Украины, России, Швеции о том, как бряцание российским оружием бьет по экономикам.

Украина

Курс падает. Угроза войны отразилась на табло обменников — с начала года гривня опустилась с 27,27 грн/$ до 28,8 грн/$.

Регулятор приостановил ежедневный плановый выкуп валюты на рынке для пополнения золотовалютных резервов. Наоборот, накопленные ресурсы идут на удержание курса. Так, с начала года НБУ продал на межбанке $1,068 млрд, чтобы поддержать курс, а выкупил всего $20 млн.

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Ослабление гривни не выстроило очередей у обменных пунктов. Беспокойство больше ощущается в другой месте — среди инвесторов и держателей украинских ценных бумаг.

Облигации дешевеют. Весь январь стремительно дешевеют евробонды. К примеру, бонды с погашением в 2033 году потеряли в цене почти 9%, после чего скидка к номиналу достигла 19%. Другими словами, номинал в 1 доллар, который должен при погашении выплатить Минфин, продается за 81 цент (без учета процентов).

Из-за удешевления еврооблигаций растет процент, под который Украина может занять новые деньги. "Может" в этом контексте употребляется только теоретически — на деле доступ на внешние рынки для Украины закрыт. Об этом в комментарии LIGA.net говорили заместительница директора Центра экономической стратегии Мария Репко и старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Избавление от украинских бумаг на внешних рынках влияет и на способность Минфина занимать на внутреннем с помощью облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), отметила в разговоре с LIGA.net Дарья Марчак, руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE).

С начала года нерезиденты продали ОВГЗ на 8,75 млрд грн (к примеру, в прошлом году за январь портфель ОВГЗ у нерезидентов вырос на 10 млрд). Эти гривни они меняют на доллары и выводят из страны, что также давит на курс нацвалюты. "Эта ситуация (выход нерезидентов. — Ред.) осложняет для Минфина размещение ОВГЗ на первичном рынке", — говорит Марчак.

А менно на размещение внутренних облигаций приходится 77% плановых заимствований в 2022 году — почти 420 млрд грн.

Показательным стал аукцион, проведенный Министерством финансов 25 января. Инвесторов заинтересовали только самые короткие, 3-месячные, облигации. Их купили на 2,8 млрд грн. Двухлетних ОВГЗ Минфин продал лишь на 4 млн грн, а аукционы на однолетние и полуторагодовые просто не состоялись.

Помимо правительства, занимать на внешних рынках в таких условиях не могут как частные, так и госкомпании, говорит Мария Репко.

Сокращение инвестиций. Акции ряда украинских компаний, которые торгуются на международных биржах, также теряют в цене (Ferrexpo, Kernel, KSG Agro и др.). Но это менее ощутимо для экономики, чем возможное выведение денег из Украины компаниями с иностранными акционерами, говорит Репко.

"Это могут быть и "кипрские" акционеры, которые на самом деле украинцы. Они могут захотеть вывести прибыль в виде дивидендов: компания говорит, что распределяет прибыль и выплачивает дивиденды, а поскольку акционеры у нее за рубежом, деньги оказываются в других странах", — объясняет она.

Проблема с иностранными инвестициями стоит не так остро, поскольку за последние два года их и так было не очень много, отмечает в комментарии LIGA.net шведский экономист, бывший старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Украина теряет мало, а вот Россия имела такие возможности (привлечение иностранных инвестиций. — Ред.), но теперь двери закрываются", — говорит он.

Насколько все плохо? Практика украинского правительства — новые займы покрывают старые долги. Но из-за военной угрозы Украине не спешат давать в долг на внешних рынках.

Пока это некритично, так как пик выплат по внешним долгам придется на сентябрь (52,51 млрд грн из 126,74 млрд грн в 2022 году).

"Если такой возможности нет (заимствовать на внешних рынках. — Ред.), Минфин замещает этот инструмент другими — продажей ОВГЗ или заимствованием у официальных доноров", — объясняет Дарья Марчак.

Сейчас так и происходит. Евросоюз уже одобрил для Украины 1,2 млрд евро экстренной макрофинансовой помощи. "Этого хватит, чтобы закрыть [текущие] потребности. Сейчас можно рассчитывать только на такое двустороннее финансирование", — отмечает Мария Репко.

К июню Украина также может получить более $2 млрд от Международного валютного фонда.

На выполнение бюджетных программ денег хватает, заверил накануне премьер Денис Шмыгаль. Подводя итоги заседания СНБО 24 января, он уточнил, что на казначейском счету находится более 55 млрд грн. Мария Репко и Тарас Котович также не видят тут причин для тревоги. "Неотложную потребность в займах можно будет покрывать за счет внутренних источников", — отмечает Котович.

Все собеседники LIGA.net едины в том, что чем дольше продлится эскалация, тем хуже экономике. Пока Кремль лишь продолжает наращивать напряжение. Хотя армия РФ у границ Украины создает не меньше проблем и для российской экономики. Насколько велик этот ущерб?

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Россия

С 20 декабря 2021 года по 25 января 2022 года совокупное состояние российских миллиардеров сократилось на $27,9 млрд, подсчитал журнал Forbes.

Потери богатейших людей России иллюстрируют то, что происходит со всей российской экономикой, пока Кремль бьет в военные барабаны.

Инвесторы спешно расстаются с российскими ценными бумагами — массовые распродажи начались 13 января, после заявления российского МИДа о проблемах в переговорах с НАТО.

Индексы российского фондового рынка откатились к показателям годичной давности. Если в октябре Московская биржа обновила исторический максимум (4292,68 пункта), то 25 января индекс был уже 3258,74, или на 24% меньше.

К примеру, акции Сбербанка потеряли с октября 38%, Яндекс за месяц подешевел на 25%, Газпром — более чем на 14%. При этом последний ожидает рекордной прибыли из-за высоких цен на газ, но даже это не спасло акции от падения.

По аналогии с Украиной избавиться от рисковых активов в первую очередь спешат нерезиденты, объясняет в комментарии LIGA.net бывший зампред правления Центробанка РФ, экономист Сергей Алексашенко. А на Мосбирже их около 48%.

Российские еврооблигации также падают, хоть и не торгуются ниже номинала.

Как отмечает Андерс Аслунд, у Москвы сегодня проблемы те же, что и у Киева: теряющие цену облигации, падение акций компаний и девальвация нацвалюты.

Если в ноябре курс рубля колебался в пределах 70 за доллар, то на 26 января пробил отметку в 80, чего не было с ноября 2020 года. Чтобы успокоить рынок, с 24 января Центробанк РФ прекратил покупать валюту на рынке. Как отмечает РБК, волатильность рубля на развивающихся рынках проигрывает только турецкой лире, то есть у гривни в этой ситуации позиция даже крепче. "Украинская гривня до сих пор потеряла удивительно мало. Я думаю, что рубль будет терять больше", — прогнозирует Аслунд.

В случае дальнейшей эскалации РФ потеряет доступ к внешним рынкам, серьезно снизятся инвестиции, что в итоге повлияет на экономический рост, прогнозирует шведский экономист.

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Насколько все серьезно? Падение может продолжиться, так как рынки болезненно реагируют на геополитическую ситуацию, отмечает в разговоре с LIGA.net российский экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

При этом "фундаментально" российская экономика находится в неплохом состоянии, уверен он.

"Конечно, существует огромное количество противоречий внутри, есть безумное неравенство, гигантское засилье силовиков, большое влияние путинской политики — огосударствление экономики", — говорит экономист, но на другую чашу весов ставит хорошую конъюнктуру на международных рынках в первую очередь высокие цены на нефть и газ.

"Россия остается сырьевой страной, 74-76% ее экспорта зависят от нефти, газа, нефтепродуктов, угля, минеральных удобрений, металла. Эта ситуация не меняется", — уточняет Иноземцев.

Сергей Алексашенко также призывает не преувеличивать значение падения биржи и курса: "Продавали, в основном, нерезиденты, а прямой связи между котировками акций и реальным сектором нет. Падение рубля на 5-6% тоже нельзя признать значимым, оно в пределах тех колебаний, что были в течение последнего года".

Иноземцев уверен, что такие экономические потери точно не заставят Владимира Путина изменить политику в отношении Украины. Соглашается с этим и Андерс Аслунд, заодно отмечая и прочность Украины.

"Это не остановит Россию. Они имеют огромные резервы — $630 млрд. Украина имеет $31 млрд, чего не было с 2012 года. Обе страны имеют достаточную прочность, чтобы [долго] не ощущать кризиса, у обеих стран хорошие бюджеты. У РФ госдолг — 18% ВВП, у Украины — 51%, что достаточно умеренно", — отмечает он.

Экономисты считают, если напряженность спадет, и рынки, и рубль смогут отыграть назад.

Бюджет России "лопается" от денег, а торговый баланс растет очень быстро (из-за высоких цен на энергоресурсы. — Ред.), указывает Иноземцев. Но это благоприятная ситуация именно в рамках существующей путинской системы.

"Экономика нормальная именно для того, чтобы накапливать резервы, управлять огромным бюджетом, обеспечивать свою коррупционную элиту. Народ получает с этого немного и изменения ситуации не предвидится, так как правительство расстается с деньгами очень тяжело", — говорит экономист.

Также он заверил, что для военного бюджета России (3,5 трлн рублей, или $44,5 млрд) расходы на маневры армии возле украинской границы являются "мелкой стружкой": "Путин не особо обращает внимание на такие мелочи или на курс рубля и рост цен".

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