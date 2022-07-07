За четыре месяца из Украины выехало более 5 млн граждан. Вдвое больше, чем за предыдущие 10 лет.

Выезд миллионов из-за войны уже вредит экономике. Но настоящий удар впереди. Около миллиона мигрантов последней волны уже не планируют возвращаться. Число таких украинцев может расти. Эффект в скором будущем ощутят те, кто остался и не планируют выезд.

В материале LIGA.net расскажем, как массовая миграция повлияет на экономику и жизнь тех, кто остался, и что с этим можно сделать.

Демографическая угроза

Полномасштабное вторжение России повлекло за собой крупнейший миграционный кризис в истории Украины.

В начале 2022 года официальное население Украины составляло 41,2 млн человек. Последний раз обновленные данные за этот год публиковались в феврале, актуальные месячные данные по населению отсутствуют. Госстат не публикует их из-за военного положения, плюс — из-за войны их, очевидно, трудно было бы определять.

Уехали миллионы, но какое именно количество – открытый вопрос. Обычно для раскрытия темы миграции используются данные о выезде из двух источников: Государственной пограничной службы и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Они отличаются.

"Цифры, приводимые ООН, и цифры, которые приводят наши пограничники, вообще не стыкуются. Там разница практически в два раза", – подчеркнула профессор Киевской школы экономики Анна Вахитова в комментарии для LIGA.net. По ее словам, такие разногласия создают препятствия, поэтому точно можно только понимать приблизительный масштаб явления.

Президент Владимир Зеленский, упоминая тему беженцев, в своих публикациях отмечал именно показатели ООН. По их данным, с 24 февраля по 29 июня чистый отток населения из-за войны составил около 5,2 млн человек (учитываются беженцы в Европе и вывезенные в РФ граждане Украины).

То есть, за четыре месяца еще около 13% населения покинуло страну. В прошлом за аналогичный период население сокращалось на 0,24%. Война ускорила демографический кризис в 54 раза.

Демографическую трагедию подогревают человеческие трагедии: смертность на войне, падение рождаемости и отсутствие контроля украинского правительства над около 20% территории страны.

С 24 февраля по 27 июня, по данным ООН, погибли почти 5 000 гражданских. За полгода в Украине родилось более 50 000 малышей, но за прошлогодний аналогичный период новорожденных было 133 000. Миллионы украинцев стали заложниками оккупантов.

Часть беженцев не вернется

Эти показатели представляют угрозу для будущего. Даже если завтра война завершится, послезавтра Украину зальют инвестициями и мы станем быстро развивающейся экономикой.

Есть риск, что часть граждан не вернется из-за границы. Ведь есть те, кто окончательно решил не возвращаться.

В июне сервис Work.ua опросил украинских переселенцев за границей (360 респондентов, 95% точность отражения общего мнения). Оказалось, что:

25% всех опрошенных планируют вернуться в ближайшее время;

61% – планируют вернуться после окончания войны;

14% – не планируют возвращаться.

В то же время эксперты сомневаются в репрезентативности подобных опросов в текущих условиях. Изменение внешних условий может оказывать существенное влияние на планы беженцев. По словам директора Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, на волне патриотизма люди просто могут не признаваться в желании остаться за границей.

Она рассказала во время дискуссии CASE Украина, что, находясь там, граждане так или иначе привыкают, адаптируются: взрослые находят работу, дети начинают посещать учебные заведения. Чем больше адаптация, тем сложнее становится вопрос о возвращении.

Анна Вахитова вспоминает опыт с первой волны вторжения России в восточные области: чем дольше продолжались военные действия, тем меньше процент тех, кто готов вернуться. За годы процент адаптированных беженцев вырос до 40%. Поэтому, если война будет продолжаться, следует ожидать роста числа беженцев, которые не вернутся в страну.

Между тем, миграция продолжается и, вероятно, будет продолжаться.

Границы для мужчин закрыты. В перспективе в свои семьи (около 80% беженцев это женщины, 40% – дети) в подготовленные условия после победы могут уехать их мужчины, родители. Некоторые могут искать лучшее будущее для своих семей.

Ярослав работает администратором в иностранной компании, но его жена с креативной специальностью осталась без работы. Отсутствие возможности планировать, вопросы отопительного сезона, падение экономики и реалии этой войны несколько недель назад заставили их уехать, используя как повод обучение.

"Когда я включал племяннику мультики, там перед началом была анимированная реклама от ЮНИСЕФ "Как вести себя с минами". Я не хотел бы, чтобы мои дети росли в такой реальности или учились под тревогами, – рассказал он LIGA.net на условиях анонимности фамилии. — Тем более, когда у меня есть возможность попробовать в другом месте, пусть и начинать все с начала".

Около 90% беженцев – трудоспособного возраста. Более 55% беженцам меньше 40 лет. Вопрос – как повлияет на экономику Украины потеря миллионов трудоспособных рабочих рук, потребителей и будущих предпринимателей. Это почувствуют оставшиеся.

Депопуляция и экономика

Миграция оказывает негативное влияние на экономику страны, но сказать точно какое, невозможно. Речь идет о прогнозе, что уменьшение населения на Х% повлечет за собой падение экономики на Y%.

"Пока нет такой методологии. Эта тема не поднималась", – отмечает профессор КШЭ.

В то же время, можно построить общую модель, как перспектива потери гражданина как участника экономики повлияет на нее. По мнению Вахитовой, последствия можно разделить на происходящее сейчас и то, что произойдет потом (включая демографию).

Если представить, что экономика – механизм, каждый гражданин является его небольшим звеном, шестеренкой. Когда она исчезает, это вредит механизму. Маховик замедляется. Механизм поврежден.

В краткосрочной перспективе эта волна беженцев уменьшает потребление. Они ничего не покупают в Украине, не платят налоги с покупок – минус для бюджета. Также часть доходов потерял украинский бизнес, обслуживавший эти миллионы.

Одновременно налоговые поступления от дохода от тех, кто не потерял работу и продолжил работу дистанционно (таких около четверти), сохранились. Госбюджет не перегружается дополнительными социальными выплатами, относительно безопасные города не так загружены беженцами, не столь высока безработица.

"В доковидное время на сервисах по поиску работы было 150 000–200 000 вакансий в месяц. До войны – 100 000–120 000. Сейчас их в три раза меньше", – рассказала LIGA.net Татьяна Пашкина, специалист по HR.

Последствия в долгосрочной перспективе могут оказаться хуже. Ведь граждане, которые не вернутся никогда, навсегда исчезают как звенья, а их дети – как перспективные звенья механизма экономики. Они не внесут свою лепту в развитие Украины. Это миллионы рабочих и тысячи предпринимателей.

"Уехавшие дети – уже через 10–15 лет это потерянный трудовой потенциал. Это самая большая потеря в будущей экономике, будущем ВВП", – отмечает Анна Вахитова.

Поэтому на сегодняшний момент временный выезд украинцев не является значительной проблемой для экономики. Это станет проблемой в будущем, если они действительно не вернутся.

Украинцы в Украине без украинцев за рубежом не смогут получить такое послевоенное развитие экономики, сравнивая с ситуацией условной полной репатриации. Это потеря коллеги, вносящей лепту в развитие отдела, потеря предпринимателя, создающего новые рабочие места, клиента, приносившего доход предприятию. Большое замедление развития.

Необходим план репатриации

К сожалению, государство вынуждено заниматься сохранением собственного существования. Да и активный возврат беженцев, когда каждый гражданин Украины под прицелом российских ракет, не имеет ни экономического, ни нравственного смысла.

"Мне кажется, такой конкретной программы в этом вопросе нет. Возможно, над ней нужно начать работать, как и вообще идет работа над "Планом Маршалла", – считает профессор КШЭ. – План пригодится тогда, когда война закончится, и не нужно ждать ее окончания для его подготовки".

Государство, по мнению ученой, должно сконцентрироваться на беженцах, которые планируют возвращаться или колеблются. Убеждение их, подготовка их возвращения и условий для них должны стать целью государства. Тех, кто окончательно решил не возвращаться, скорее всего, невозможно будет убедить.

Для беженцев не должны создаваться бюрократические преграды для возвращения. Им должна гарантироваться безопасность, поскольку большинство беженцев ждут прекращения войны. Также – базовые потребности: жилье и работа.

Обязательная часть государства в последнем – именно восстановление жилья и инфраструктуры. В то же время, по мнению Вахитовой, государство должно не создавать, а помогать предпринимателям создавать рабочие места. В свою очередь предприниматели должны изменить свои представления о рабочей силе, учитывая ее знания и навыки.

Татьяна Пашкина отмечает, что количество вакансий на сервисах по поиску работы растет. Однако, по ее мнению, это "реанимация" старых рабочих мест, а не создание новых. Также преобладает количество простых профессий: на вакансии кладовщика приходят резюме от главных инженеров.

"Этот положительный тренд по количеству вакансий может не перейти в качество. Возможна еще ситуация, когда некоторые предприятия вынуждены будут закрываться со временем из-за нехватки финансовой подушки или медленного развития рынка", – отмечает эксперт из HR. Работодатели не готовы предлагать довоенные зарплаты и условия, а впоследствии рынок труда может перейти с рынка работодателя на рынок кандидата.

Сейчас тренд по депопуляции продолжается, хотя и не столь значительными темпами, как в марте-апреле. Каждый месяц, по данным ООН, из Украины выезжают около 500 000 человек.

Одним из самых больших факторов, который будет влиять на будущую динамику возвращений, – сколько еще будет продолжаться война.

Создание условий со стороны стран, принимающих украинских беженцев, имеет как существенный позитив, так и скрытый негатив. Чем дольше человек находится в другой стране, чем лучше условия и чем глубже адаптация, тем меньше вероятность его возвращения.

"Мы благодарны всем странам, которые с таким добродушием и теплотой предоставили убежище нашим людям, – сказала Юлия Соколовская, заместитель руководителя Офиса президента во время конференции по восстановлению Украины в Лугано. – В то же время мы хотели бы сказать, что мы не просим долгосрочной интеграции наших людей. Мы должны работать над инструментами, как лучше и как быстрее мы можем обеспечить условия для возвращения людей в Украину".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.