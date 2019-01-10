Успех или случайность. Почему инфляция снова ниже 10%

Впервые за пять лет украинская экономика закончила год с инфляцией ниже 10%. По данным Госстата, индекс потребительских цен в декабре составил 9,8%.

Это ниже октябрьского прогноза НБУ (10,1%, в начале года было 8,9%) и МВФ (11%), но все равно выше таргетируемого уровня: НБУ планировал вписаться в этом году в коридор 6±2%.

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Экономисты считают это одной из первых побед Нацбанка, который с 2015 года взял на себя функцию управления инфляцией, отказавшись от всех остальных целей.

Что помогло преодолеть "психологический порог" в 10% и продолжится ли тренд на замедление роста цен в 2019-м?

Почему инфляция замедлилась

Инфляция держалась на однозначном уровне практически все второе полугодие 2018-го: только в ноябре темпы роста цен ускорились до 10%. В 2017 году было гораздо хуже: в августе и сентябре инфляция превысила 16%, что заставило НБУ (вместе со сложным процессом переговоров с МВФ) шесть раз подряд повысить учетную ставку. Ставка – главный инструмент Нацбанка, которым он влияет на инфляцию.

В декабре регулятор решил не повышать ставку и даже рассматривал вариант со снижением на 0,5 процентных пункта до 17,5%. Стимулов для роста цен в конце года стало меньше, констатировали члены комитета по монетарной политике НБУ (КМК) на заседании 12 декабря.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Летом 2015 года Нацбанк официально перешел к режиму инфляционного таргетирования. Это популярный в мире формат работы центробанка, который считает главной задачей достижение определенного уровня инфляции – как правило, индекс потребительских цен.

Центробанк влияет на инфляцию с помощью процентных ставок. Модель основана на закономерности – чем выше учетная ставка, тем дороже стоит ресурс в нацвалюте. Это стимулирует бизнес и население накапливать деньги (например, на депозите под высокий процент), а не тратить их на потребление. Спрос на товары сокращается, инфляция замедляется.

Сейчас на стороне украинской экономики сыграли такие факторы, как укрепление гривни, рекордные показатели аграриев, снижение мировых цен на энергоносители, уменьшение вероятности масштабных торговых войн и менее резкий рост ставок в США, отмечалось в Итогах дискуссии КМК Нацбанка. Еще один ключевой момент – позитивное решение МВФ о финансировании Украины.

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По данным Госстата, за год продукты питания в Украине подорожали на 8,1%. Наибольший рост показали овощи – 27,8%, хлеб подорожал на 21,5%, макароны – на 14,7%, мясо – на 9,4%, рыба – на 11,2%, молоко – на 9,2%.

Подешевели фрукты (17%), яйца (9,5%) и сахар (9,3%).

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 17,9%, на одежду и обувь – на 2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали за год на 10,6%. Предметы домашнего обихода и бытовая техника – на 6,8%, здравоохранение – на 8,9%, транспорт – на 12,9%, связь – на 15,1%, образование – на 13,4%.

Решающий вклад в замедление инфляции в декабре дал перенос повышения тарифов на отопление и горячее водоснабжение на январь 2019 года, уточняет главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

"Более половины инфляции (5,2 п.п. из 9,8%) – это всего пять позиций, – говорит Блинов. – В порядке убывания: алкоголь и табак, хлеб, мясная продукция, овощи, пассажирский автотранспорт".

Что будет с ценами в 2019-м

В конце октября НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2019 год с 5,8 до 6,3%. Госбюджет этого года сверстан на предположении темпов роста цен в 7,4%. Опрошенные LIGA.net аналитики в конце 2018-го прогнозировали инфляцию на конец декабря на уровне 8,54%.

За четыре года инфляционного таргетирования, прогнозы Нацбанка не сбылись ни разу. Попасть в целевой коридор регулятору удалось лишь однажды – в 2016-м, когда цены за год выросли на 12,4% после 43,3% в 2015 году.

Обновив прогноз в октябре, НБУ фактически признал, что выполнить цель не получится и в 2019-м. С 2020 года Нацбанк намерен постоянно удерживать темпы роста цен в диапазоне 5±1%. С учетом неожиданного даже для регулятора замедления инфляции до 9,8% в декабре, это вполне реалистичная задача, считает СЕО инвестгруппы Универ Тарас Козак.

"Инфляция в целом важнее для населения, чем курс доллара, поскольку большая часть доходов и затрат физлиц проходит в гривне", – добавляет Козак.

Первое за пять лет замедление годовой инфляции до однозначного уровня свидетельствует о том, что НБУ определился с оптимальным рычагом влияния на ценовую стабильность, говорит главный эксперт секретариата Совета Нацбанка Виталий Шапран. Это повышает уровень уверенности, что в будущем ситуация будет более управляемой и прогнозируемой, заключает он.

"Не могу сказать, что 9,8% в декабре – это окончательная победа, но разница между фактическим значением инфляции за год и прогнозом НБУ сокращается, – отмечает Шапран. – Погрешность на 11 месяцах в 0,9 п.п. – это довольно неплохой результат для нашей не совсем еще рыночной экономики».

Сергей Шевчук