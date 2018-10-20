Утром - газ, вечером - деньги. Чего МВФ добился от Украины

Кабмин повысил цены на газ для населения. Когда Украина получит финансирование МВФ?

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Правительство повысило цену на газ для населения. Это решение - одно из условий для утверждения новой программы финансирования Международного валютного фонда.

Розничная цена газа вырастет на 23,5% до 8 550 грн/тыс. куб м с 1 ноября, объявил в пятницу на экстренном заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман.

После этого МВФ сообщил о готовности предоставить Украине финансирование на 3,9 млрд грн. Есть нюанс: деньги Украина получит только после того, как Верховная Рада примет бюджет с учетом рекомендаций Фонда.

МВФ настоял на своем



Решение повысить цену на газ для населения с 6 958 грн/тыс. куб. м. до 8 559 грн/тыс. куб. м. правительство приняло единогласно.

Старая цена держалась с марта 2017 года. Правительство должно было пересмотреть ее еще в апреле 2018-го. С тех пор Кабмин шесть раз продлевал действие специальных цен на газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. В последний раз это было за два дня до предполагаемого повышения. Тогда правительство Гройсмана решило сохранить льготы до 27 октября.

"Больше года мы вели переговоры с МВФ, чтобы снять с повестки дня вопрос повышения цен на газ, – говорил на внеочередном заседании Кабмина Гройсман. – К сожалению, не все в наших силах. Если мы не продолжим сотрудничество с международными партнерами, Украина рискует уйти в дефолт".

О том, что правительство и МВФ договорились о повышении цен на газ на 23,5% СМИ сообщали еще в начале сентября, когда в Украине с двухнедельным визитом находилась техническая миссия Фонда. Такое требование МВФ обусловлено разрывом между розничной стоимостью газа в Украине и на международных рынках. Оно достигает около 60% – изначально речь в переговорах с Фондом шла именно о таком повышении, отметил Гройсман.

"МВФ еще полтора года назад сказал, что его интересует полное соответствие наших цен "импортному паритету", – вспоминает глава аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. – Все, что ниже – это определенный компромисс. 23,5% – на данном этапе тоже компромисс".

До приезда миссии Фонда в НБУ прогнозировали увеличение цен на газ на 25% в этом году и на 15% – в следующем. По словам Гройсмана, даже компромиссное решение было вынужденным: в Кабмине нет ни одного человека, который бы в принципе поддерживал повышение цен на газ, отметил премьер.

Субсидий станет больше

Кабмин намерен за счет субсидий компенсировать населению увеличение стоимости куба газа на 1,5 гривни, заявил премьер.

Пока проект госбюджета на 2019 год, который Рада приняла за основу на этой неделе, предусматривает финансирование субсидий в размере 55 млрд грн, что на 15,9 млрд грн меньше, чем было в 2018-м. После повышения цен на газ, сумма увеличится.

Как именно повлияют на эту цифру новые газовые цены, пока неизвестно. На итоговом показателе скажется не только само повышение, но и смягчение правил получения субсидий населением, о чем на пятничном заседании Кабмина сообщил министр соцполитики Виталий Рева. Доступ граждан к субсидиям фактически расширят, уточнил Гройсман.

Даже при таких условиях, дополнительные расходы бюджета-2019 на субсидии не превысят аналогичную сумму 2018 года (70,1 млрд грн), прогнозирует ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. По оценке руководителя Института прикладных систем и технологий Даниила Монина, бюджету понадобится на повышенные субсидии еще 11 млрд грн.

Несмотря на то, что цены на газ вырастут в самом начале отопительного сезона в этом году, основная нагрузка на бюджет из-за роста субсидий придется на бюджет 2019-го, говорит исполнительный директор CASE-Украина Дмитрий Боярчук. Но повышение цен все же повлияет на расходную часть и бюджета 2018 года, поскольку помимо субсидий, Кабмин увеличит финансирование "теплых кредитов" – на 100 млн грн, добавляет Бетлий.

Кабмин планирует закрыть "дыру" следующего года за счет прибыли НАК Нафтогаз – в следующем году госкомпанию обяжут перечислить в бюджет 90% прибыли вместо 75%. Изначально проект бюджета на 2019 год предусматривал, что дивиденды от госкомпаний принесут государству 44,544 млрд грн.

В 2017 году Нафтогаз получил 39,5 млрд грн чистой прибыли, в 2016-м – 17,8 млрд. По данным Министерства экономики в 2017 году компания сгенерировала 88,5% общей прибыли крупнейших госпредприятий. Рост прибыли госмонополии в 2018 году был связан с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом, уточняют в МЭРТ. В Нафтогазе этот эффект оценили в 12,6 млрд грн.

Согласно финплану компании на 2018 год, ее чистая прибыль должна составить 35,1 млрд грн.

МВФ нужен бюджет

Несмотря на конкретное заявление МВФ о новой программе для Украины, до сих пор не известно, получит ли Украина финансирование Фонда в этом году.

МВФ планирует предоставить Украине $3,9 млрд, программа рассчитана на 14 месяцев. Как объяснял журналистам в кулуарах Одесского финансового форума экс-министр финансов Александр Данилюк, финансирование может быть разбито на 4-5 траншей. При хорошем раскладе, первый из них Украина может получить уже в этом году, считает Бетлий.

Но в релизе Фонда указано, что совет директоров утвердит программу Stand By только после принятия Радой бюджета-2019. Депутаты должны рассмотреть проект во втором чтении не позднее 20 ноября.

"Ожидается, что Совет МВФ утвердит программу для Украины до конца года при условии, что Украина выполнит все договоренности, в том числе, принятие бюджета, который будет соответствовать рекомендациям Фонда", – говорится в релизе Министерства финансов.

Основной критерий – сохранение дефицита бюджета-2019 в рамках 2,3% ВВП. Базовый проект вписывается в эту цифру, но при подготовке ко второму чтению Минфину придется учесть не только фактор повышенных расходов на субсидии, но и 922 поправки депутатов, рекомендованных к принятию бюджетным комитетом Рады.

Под большим вопросом и замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал: эту реформу продвигал президент Петр Порошенко и поддерживал малый и средний бизнес, но критиковал МВФ. По данным руководителя группы советников премьера Ивана Миклоша, недопоступления в бюджет в первый год введения НнВК должны составить 50 млрд грн. Оценка рабочей группы по этому проекту при Минфине – 38-45 млрд грн.

"Пока мы не знаем, чем именно пришлось пожертвовать правительству, – говорит СЕО инвестгруппы Универ Тарас Козак. – Но боюсь, что это как раз НнВК, который опять перенесут на "когда-то".

До тех пор, пока Украина не получит деньги МВФ, правительству придется своими силами финансировать бюджетный дефицит 2018 года, который может увеличиться под влиянием дополнительных затрат на субсидии, отмечает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

Дальше финансировать расходы будет легче, поскольку правительство сможет выйти на международные рынки капитала с еврооблигациями и получить доступ к макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро, говорит Бетлий. В отличие от денег МВФ, эти кредиты можно будет сразу направить в бюджет.

Сергей Шевчук