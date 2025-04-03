В Россию ввезли $12 млрд налички перед вторжением в Украину. Детали расследования OCCRP
Международная группа журналистов-расследователей OCCRP опубликовала материал, в котором говорится, что три международных банка (Brink's, Bank of America, Raiffeisen Bank International) перевели в Россию иностранную валюту на сумму более 12 миллиардов долларов как раз перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года. Большинство наличных было в долларах США, евро и швейцарских франках.
LIGA.net публикует перевод ключевых моментов из этого расследования.
Больше всего наличных денег ввез Raiffeisen Bank
Когда Кремль стянул войска к границе с Украиной в начале 2022 года, а угроза санкций возросла, состоятельные россияне начали массово ввозить наличные домой — с помощью Raiffeisen Bank International, Brink's и Bank of America.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) оказался крупнейшим участником этих сделок, осуществив 189 поставок на общую сумму 10 миллиардов долларов.