В Россию ввезли $12 млрд налички перед вторжением в Украину. Детали расследования OCCRP

Международная группа журналистов-расследователей OCCRP опубликовала материал, в котором говорится, что три международных банка (Brink's, Bank of America, Raiffeisen Bank International) перевели в Россию иностранную валюту на сумму более 12 миллиардов долларов как раз перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года. Большинство наличных было в долларах США, евро и швейцарских франках.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

LIGA.net публикует перевод ключевых моментов из этого расследования.

Больше всего наличных денег ввез Raiffeisen Bank

Когда Кремль стянул войска к границе с Украиной в начале 2022 года, а угроза санкций возросла, состоятельные россияне начали массово ввозить наличные домой — с помощью Raiffeisen Bank International, Brink's и Bank of America.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) оказался крупнейшим участником этих сделок, осуществив 189 поставок на общую сумму 10 миллиардов долларов.