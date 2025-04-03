В Росію ввезли $12 млрд готівки перед вторгненням в Україну. Деталі розслідування OCCRP
Міжнародна група журналістів-розслідувачів OCCRP опублікувала матеріал, у якому йдеться про те, що три міжнародні банки (Brink’s, Bank of America, Raiffeisen Bank International) перевели до Росії іноземну валюту на суму понад 12 мільярдів доларів саме перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Більшість готівки була в доларах США, євро та швейцарських франках.
LIGA.net публікує переклад ключових моментів з цього розслідування.
Найбільше готівки ввіз Raiffeisen Bank
Коли Кремль стягнув війська до кордону з Україною на початку 2022 року, а загроза санкцій зростала, заможні росіяни почали масово ввозити готівку додому — за допомогою Raiffeisen Bank International, Brink’s і Bank of America.
Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) виявився найбільшим учасником цих операцій, здійснивши 189 постачань на загальну суму 10 мільярдів доларів.