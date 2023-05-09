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Разбор | Время расплаты. Сколько налогов будут платить украинские беженцы за границей и в Украине

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Время расплаты. Сколько налогов будут платить украинские беженцы за границей и в Украине - Фото
Фото: ЕРА
09.05.2023, 13:00

Ситуация с налогообложением украинских беженцев пока остается не до конца понятной даже для юристов

Уже в 2023 году украинские беженцы за рубежом должны задекларировать и уплатить налоги с доходов, полученных в 2022 году, включая социальные выплаты.

Последние, как правило, не облагаются налогом, но влияют на ставку налогообложения по другим видам доходов.

В большинстве случаев причина налогообложения – пребывание украинцев за рубежом более 183 дней. Но это еще не всё. Многие украинские мигранты рискуют подпасть под двойное налогообложение, то есть платить налоги и в Украине, и за рубежом.

За что, когда, как, где и сколько налогов должны платить украинские беженцы – читайте в разборе LIGA.net.

Что такое двойное налогообложение

Это когда две страны одновременно претендуют на налогообложение одного и того же дохода. Обычно такие ситуации регулируются конвенциями об избежании двойного налогообложения. Это договоренности между двумя странами о порядке определения приоритетного права на взимание налога.

По состоянию на апрель 2023 года у Украины есть такие соглашения с 72 странами. Они регулируют вопросы налогообложения заработной платы, дивидендов, роялти и других видов доходов.

Однако иногда такие конвенции могут не сработать. Например, почти все конвенции предусматривают, что если лицо, официально работающее на украинское предприятие, более 183 дней физически выполняет работу в другой стране, то право на налогообложение зарплаты будет иметь эта другая страна.

Впрочем, де-факто украинское предприятие не сможет выплатить зарплату в Украине, не удержав с нее все причитающиеся налоги. В таком случае особенно сложно избежать двойного налогообложения.

Для большинства беженцев из Украины, которые и дальше удаленно работают на украинских работодателей или получают другие доходы в Украине, перспектива двойного налогообложения абсолютно реальна. Это произойдет, если налоговая служба страны пребывания украинских беженцев станет считать таких лиц своими налоговыми резидентами, а налоговая служба Украины "по старой привычке" будет ожидать уплаты налогов в Украине.

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Основания считать украинских беженцев своими налоговыми резидентами у стран могут быть разными. Иногда для этого достаточно факта аренды жилья, например, в Германии. Почти все страны сходятся в том, что таким основанием является проживание на их территории более 183 дней в году.

Правда, отмечает партнер, руководитель направления "Международное налогообложение" и практики Deloitte Private в Украине Андрей Серветник, некоторые европейские страны на время военного положения в Украине принципиально отказались от налогообложения украинских беженцев. В частности, на такой шаг пошли Ирландия и Литва.

Однако, добавляет собеседник LIGA.net, вряд ли стоит ожидать аналогичных действий от большинства других стран. Скорее всего, в Европе и дальше будут действовать стандартные налоговые правила.

В Министерстве финансов Украины LIGA.net пояснили, что определяющим является статус налогового резидентства в конкретной стране.

Если страна сочла вас резидентом, то она имеет право взыскать налог с доходов, полученных со всех источников, включая зарубежные (полная налоговая ответственность).

Если же вы нерезидент, то налог заплатите только с доходов с источником происхождения в данной стране. В то же время Украина должна устранить двойное налогообложение — освободить от налога или зачислить налоги, уплаченные в стране, являющейся источником дохода.

Как правило, для определения налогового резидентства в той или иной стране главным критерием является наличие "центра жизненных интересов" и продолжительность пребывания.

Как декларировать доходы и считать налоги

Обычно облагаются как "активные" доходы, например, заработная плата или оплата за услуги или товары, так и "пассивные" – дивиденды, роялти, проценты или инвестиционная прибыль и т.д.

Это касается и социальных льгот. Социальные выплаты украинским беженцам за границей считаются иностранным доходом, с которого в Украине нужно уплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Однако, напоминает старший юрист Sayenko Kharenko Катерина Утиралова, в августе 2022 года правительство освободило от налогообложения социальные выплаты и благотворительную помощь, полученные украинскими беженцами за рубежом в 2022-2023 годах.

Если беженец официально трудоустроен в Украине, то работодатель удерживает с его зарплаты 19,5% налогов (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). В то же время в большинстве стран уже после 183 дней пребывания беженцы должны самостоятельно платить местные налоги на такую украинскую зарплату, в том числе и на зарплату, полученную с даты прибытия в страну.

Беженец может подать декларацию за 2022 год с требованием о зачете иностранного налога в счет оплаты 18% НДФЛ. Для зачета иностранного налога следует получить от налогового органа страны пребывания легализованную справку о суммах задекларированных доходов и уплаченных налогов.

Однако, предполагает руководитель налогового отдела BDO Ukraine Виктор Невмержицкий, в условиях военного времени и финансового кризиса вернуть НДФЛ будет сложно, или в лучшем случае средства придется ждать очень долго.

Если украинский беженец работает в стране временного пребывания, оставаясь налоговым резидентом Украины, он должен подать в Украине годовую декларацию о доходах.

Сумму зарплаты от иностранного работодателя следует указывать до вычета налогов, пересчитывая в гривни по курсу НБУ на дату получения каждой суммы. Такая зарплата облагается налогом в Украине по ставке 19,5% (18% НДФЛ и 1,5% военного сбора). Сумму НДФЛ (но не военного сбора) можно уменьшить на соответствующий иностранный налог (но не более 18%).

Но чтобы иностранный налог зачислили в Украине как уплаченный, необходима справка от налогового органа страны пребывания (не работодателя) о суммах полученных доходов и удержанных налогов. Документ должен быть легализирован (апостиль нотариуса страны пребывания). Также украинская налоговая может потребовать заверенный перевод справки на украинский язык.

Налоговые органы некоторых стран выдают такие справки только в электронном виде (например, в Нидерландах). Пока украинская налоговая не учитывает этот практический аспект и продолжает требовать легализацию бумажных документов. Это усложняет процесс или делает его невозможным.

Уплаченные за границей социальные взносы (аналог украинского ЕСВ) не засчитываются в Украине.

В то же время трудоустроенные украинцы не должны подавать годовую декларацию в стране пребывания (если не возникает такой необходимости).

ФЛП тяжелее всего

Если беженец зарегистрирован в Украине как ФЛП, то он должен платить соответствующие украинские налоги независимо от места фактического проживания. Украина считает регистрацию ФЛП достаточным условием для признания лица своим налоговым резидентом.

Большинство предпринимателей в Украине – это ФЛП на третьей группе плательщиков единого налога. Они платят налог в размере 3 или 5%, а на время военного положения – 2%.

В то же время Андрей Серветник отмечает, что в Налоговом кодексе Украины есть норма, согласно которой у нерезидента нет права на льготную ставку налога. Так что, если украинец-ФЛП стал резидентом другой страны, то он должен платить налоги в Украине по ставке 18%, а не 2, 3 или 5%.

Вместе с тем большинство стран требует от ФЛП, независимо от места регистрации, уплаты местных налогов после пребывания более 183 дней. Это касается доходов, полученных с даты приезда в страну. В то же время украинский единый налог не засчитывается за границей, и наоборот.

"Украинский ФЛП, переехав в другую страну, может попасть в ситуацию, когда Украина потребует от него уплаты 18% налогов, вместо 2, 3 или 5%. В свою очередь страна пребывания потребует уплаты соответствующих налогов на своей территории. Еще и нужно зарегистрироваться для уплаты социальных взносов. А ставки налогов для предпринимателей в странах ЕС очень высоки и доходят до 40%", — предупреждает Андрей Серветник.

Более или менее сопоставимые с украинскими ставки налогов для предпринимателей – в странах Центральной и Восточной Европы. Что касается Западной Европы, то здесь они очень высоки.

Платить или не платить

Чтобы понять, должны ли вы платить налоги в стране пребывания, нужно:

  • ознакомиться с местным законодательством, определяющим налоговый статус, и проанализировать свои жизненные обстоятельства, количество дней пребывания в стране;
  • ознакомиться со статьей 14.1.213 Налогового кодекса Украины, где указаны критерии определения налоговой резидентности в Украине, и проанализировать свои жизненные обстоятельства, фактическое количество дней, проведенных в Украине;
  • если по результатам анализа вы являетесь налоговым резидентом двух стран — проанализировать положения соответствующей Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Если украинский беженец окажется налоговым резидентом страны пребывания, нужно определить:

  • дату обретения статуса налогового резидента, поскольку доход именно с этой даты будет облагаться налогом;
  • налоги (расчет их базы) и ставки налогов, которые нужно уплатить;
  • возможность подачи семейной декларации (возможны преимущества для супругов);
  • список отчислений, которые можно не платить, например, в Польше это плата за пользование интернетом;
  • наличие налоговых льгот для украинских беженцев, например в Ирландии, Турции, Кипре;
  • предельные сроки для подачи декларации и уплаты налогов;
  • адрес налоговых органов по месту жительства.

В любом случае, отмечает менеджер группы международного налогообложения KPMG в Украине Екатерина Гамрецкая, украинскому беженцу следует самостоятельно изучить этот вопрос.

Пока налоговые органы Украины и стран пребывания украинских беженцев могут обмениваться налоговой информацией, отправив запрос. На практике они редко используют этот механизм для физических лиц, утверждает собеседница LIGA.net.

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Впрочем, с 1 июля 2023 года в Украине заработает автоматический обмен информацией в рамках Многостороннего соглашения (СRS).

Как платить

В зависимости от вида дохода налоги в стране пребывания нужно платить самостоятельно, или это делает лицо, начисляющее и выплачивающее доход (например, работодатель, если речь идет о заработной плате, или банк – в случае получения процентов по депозиту).

Для уплаты налогов или декларирования дохода в чужой стране нужно получить налоговый номер.

Как и в Украине, в большинстве стран мира налоги нужно платить по истечении предельного срока, отведенного для декларирования доходов за соответствующий отчетный период. Однако не везде так. Например, в Польше нужно платить налоги с полученных доходов ежемесячно.

Как правило, налоги могут быть уплачены:

- наличными в налоговой службе;

- банковским переводом по реквизитам и с назначением платежа (их заранее нужно получить или сверить с налоговым органом по месту жительства).

Банковский перевод можно осуществить как с собственного счета в местном банке, так и с иностранного счета.

"В случае осуществления перевода с иностранного банковского счета следует учитывать, что датой зачисления платежа, как правило, считается дата поступления денег на соответствующий банковский счет налогового органа страны пребывания", – акцентирует Екатерина Гамрецкая.

Если же налоги не платить, то согласно законодательству большинства стран вас оштрафуют и/или лишат свободы (в зависимости от размеров неуплаченных налогов). Как, собственно, и за несвоевременное или неправильное декларирование.

Итак, в условиях неопределенности перспектив и условий налогообложения украинских беженцев в разных странах нашим гражданам за рубежом в первую очередь стоит разобраться со своим налоговым резидентством, советует старший юрист юридической компании Arzinger Денис Эрсой.

Украинские налоговые органы могут не знать о наличии налогового резидентства украинских граждан за границей и потребовать уплаты налогов в Украине. Чтобы защититься от этого, стоит задуматься о формальных шагах, которые позволили бы отстоять свою позицию в будущем, в частности – закрытии ФЛП и подаче "финальной" ("выездной") налоговой декларации в Украине.

Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
редактор раздела Финансы
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