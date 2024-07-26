В начале июня 2024 г. Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) утвердило новые продукты по страхованию прямых инвестиций и страхованию инвестиционных кредитов от военных и политических рисков.

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Базис для разработки и реализации этих новых инструментов заложил принятый в конце 2023 года закон 3497-IX.

Постановление Кабмина №388 от апреля этого года определило перечень военных и политических рисков. А также условия и порядок страхования таких рисков Экспортно-кредитным агентством видов деятельности. Тем самым были устранены пробелы, ограничившие возможность страхования отечественных инвестиций в условиях военных действий и послевоенного восстановления.

Информация о новых продуктах находится на сайте ЭКА. Там же – сведения о пакете необходимых документов и форме заявки.

Интерес есть. Сделок нет

В комментарии LIGA.net глава правления ЭКА Руслан Гашев говорит, что старт программы поддержки инвесторов в экспортоориентированные предприятия можно считать успешным: "Продукты заинтересовали потенциальных клиентов, и мы уже прорабатываем конкретные соглашения".

Таких заинтересованных сейчас – семь. Кто эти заинтересованные – в ЭКА не рассказывают. Потому что сделок пока нет.

"Мы не можем разглашать детали ни о клиентах, ни о целях инвестирования. Потому что соглашений еще нет", – отмечает Гашев.