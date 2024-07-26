На початку червня 2024 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) затвердило нові продукти зі страхування прямих інвестицій та страхування інвестиційних кредитів від воєнних і політичних ризиків.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Базис для розробки та реалізації цих нових інструментів заклав прийнятий наприкінці 2023 року закон 3497-IX.

Постанова Кабміну №388 від квітня цього року визначила перелік воєнних та політичних ризиків. А також умови та порядок страхування (перестрахування) таких ризиків Експортно-кредитним агентством видів діяльності. Цим самим було усунуто прогалини, що обмежували можливість страхування вітчизняних інвестицій в умовах воєнних дій та повоєнного відновлення.

Інформація про нові продукти є на сайті ЕКА. Там же – відомості про пакет необхідних документів та форма заявки.

Зацікавленість є. Угод немає

У коментарі LIGA.net голова правління ЕКА Руслан Гашев каже, що старт програми підтримки інвесторів в експортоорієнтовані підприємства можна вважати успішним: "Продукти зацікавили потенційних клієнтів, і ми вже опрацьовуємо конкретні угоди".

Таких зацікавлених наразі – семеро. Хто ці зацікавлені – в ЕКА не розповідають. Бо угод поки що немає.

"Ми не можемо розголошувати деталі ні про клієнтів, ні про цілі інвестування. Тому що угод ще немає", – зазначає Гашев.