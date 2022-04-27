С началом войны критика власти свелась к минимуму — борьба сплачивает. Одним из немногих поводов нарушить негласный "мораторий" стал закон, подписанный президентом 15 апреля.

Документ позволяет увольнять членов набсоветов госпредприятий и банков, не находящихся в Украине. Это касается независимых членов этих органов, в том числе иностранцев.

Закон раскритиковали как общественные организации, так и некоторые оппозиционеры. Они видят в нем угрозу реформе корпоративного управления — одной из ключевых для евроинтеграции. Другие опасения — у Игоря Коломойского могут открыться новые возможности в попытках вернуть контроль над ПриватБанком.

Ситуация может ударить по репутации президента Владимира Зеленского, в дальнейшем осложнить поиск финансовой и другой помощи от демократического мира.

Зачем глава государства одобрил неоднозначный закон в такое время и какие могут быть последствия — в материале LIGA.net.

Коротко о корпоративном управлении



Корпоративная реформа — одно из условий сотрудничества с МВФ и другими западными институциями — стартовала в 2015 году.

С ней реформаторы собирались "излечить" госкомпании от коррупции и убытков — результатов политического влияния и ручного управления.

Реформа предусмотрела создание независимых от политического вмешательства наблюдательных советов в госкомпаниях и банках. Их членов назначает Номинационный комитет из украинских чиновников, представителей МВФ, ЕБРР и Всемирного банка.

Эти набсоветы имеют серьезный функционал — назначают и увольняют топ-менеджмент госкомпании, контролируют его работу, утверждают бюджет, финпланы и т.п.

"Одна из ключевых целей реформы — отделить политику от бизнеса. Управляют политики плохо, плюс это само по себе огромный конфликт интересов. <...> Депутаты, министры зачастую хотят назначить своих людей, а с рабочими набсоветами это сложно", — объясняет в разговоре с LIGA.net управляющий партнер Boyden Global Executive Search Алексей Долгих, который участвовал в отборе членов набсоветов украинских госкомпаний.

Госкомпании практически всегда уступают в эффективности частным. Так, за 2020 год суммарные убытки более 3000 госкомпаний превысили 50 млрд грн, из которых 42 млрд приходится на топ-15 крупнейших компаний.

Именно эти самые главные госкомпании и являются целью корпоратизации. Ряд из них (УЗ, Укрэнерго, Нафтогаз, аэропорт Борисполь и др.) получили новую структуру управления, включая набсоветы. В то же время Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) хоть и видит прогресс, считает нашу реформу только самым началом.

Большего прогресса добились госбанки, которые уже стабильно приносят прибыль (кроме Укрэксимбанка).

Что пошло не так



Еще до начала войны власти пробовали усилить свое влияние на госкомпании, удобный повод для этого появился после вторжения РФ.

Автор закона, обязывающего членов набсоветов работать в Украине, — депутат Слуги народа Дмитрий Наталуха. На своей странице Facebook он так пояснял свою идею: "21 иностранец из наблюдательных советов девяти госкомпаний еще с прошлого года находится за пределами Украины. И при этом все они получают зарплату из бюджета".

LIGA.net пыталась уточнить, кто и из каких компаний уехал, к каким проблемам это привело, однако нардеп не ответил на наше сообщение. Мы написали запросы в Укрпошту, Укрзалізницю, Нафтогаз, Укрэнерго и Укргидроэнерго. Ответа пока не получили.

Президент Зеленский в интервью пояснил, что при отсутствии кворума набсовет не может принимать ключевые решения. Он приводил пример: одна госкомпания из-за этого не могла запустить свою релокацию в безопасном месте.

Для решения проблемы первая версия законопроекта давала сотрудникам, в том числе членам набсоветов, 48 часов, чтобы прибыть на предприятие.

Итоговую версию закона изменили. Теперь приезд на место работы — не императивное требование. Субъект управления "может потребовать" от сотрудников приехать, объясняет разницу в комментарии LIGA.net председатель правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления (ПАКУ) Александр Окунев.

"Субъект управления — это министерство, ведомство (например, для УЗ — это Мининфраструктуры. — Ред.). Хорошая новость, что это не [автоматическая] обязанность вернуться, нужно отдельное решение органа управления", — уточняет эксперт.

Невыполненное требование о приезде — основание для увольнения, в том числе членов набсоветов, среди которых много иностранцев. Собственно, это и вызвало обвинения в разрушении реформы корпоративного управления.

Буква закона требует именно физического присутствия, хотя два года пандемии приучили всех к онлайн-режиму, а набсоветам не нужно часто проводить заседания. Авторы закона не объясняют, зачем обязательно приезжать, если работу можно организовать онлайн. При этом многие уехавшие члены набсоветов якобы не выходят на связь и онлайн.

Почему Зеленский пошел на это?



В интервью президент заверил, что закон направлен против беглецов, которые блокируют работу госкомпаний, а не против иностранцев в набсоветах или реформы в целом.

"Сейчас точно не до стопа каких-то реформ <...>. Но сказано так: те, кто не работают, хотя могут, так не подходит. Институции должны работать", — пояснял глава государства.

"Членов набсовета [и правда] приходилось искать. Получается такая ситуация, что идет война, президент занимается обороной и спрашивает [менеджмент госкомпаний]: а почему вот тут не сделали? Решение не принято, так как набсовета нет, отвечают ему. В итоге президент, очевидно, завелся. Ему сейчас не до институтов и прочего. И вот в такой ситуации ему принесли этот законопроект, и он сказал: запускайте", — обрисовывает свое видение ситуации в разговоре с LIGA.net представитель консалтинговой компании (пожелал остаться анонимным), который участвовал в запуске корпоративного управления в Украине и подбирал членов набсоветов.

По мнению собеседника, Зеленский поддержал закон, так как ему просто нужны работающие компании. Здесь и сейчас.

Но причина появления закона в таком виде, конечно, не только в проблеме кворума наблюдательных советов.

Закон один, интересов – много



Автор закона, депутат Наталуха, эмоционально воспринимает сам факт работы иностранцев в набсоветах, а не только их выезд из страны.

"Если хотите мое личное мнение — эту практику неполноценности (назначать иностранцев в набсоветы. — Ред.) давно следовало прекратить. У нас в результате хваленой корпоративной реформы в основном изменилась не эффективность госпредприятий, а нечто другое — отношение к способности украинцев справляться самим в своей стране", — написал он.

Александр Окунев из Профессиональной ассоциации корпоративного управления называет новые требования к членам набсоветов – наступлением на независимость этих органов. И началось оно не сейчас.

"Раньше были попытки ограничить их зарплаты, обязать их подавать декларации. Теперь этот закон... Наступают в том числе те, кто использует госкомпании для собственной наживы", — уверен он.

Корпоративное управление не должно позволять политикам влиять на финансовые потоки в своих интересах, соглашается Долгих.

Показательным было увольнение Кабмином главы Натфогаза Андрея Коболева в конце апреля 2021-го. Тогда США критиковали это решение, назвав увольнение топ-менеджера в обход набсовета наступлением на корпоративную реформу. Зеленский объяснил это "дырой в бюджете" из-за Нафтогаза, тогда как сам Коболев утверждал, что правительство "положило глаз" на $2 млрд на счетах компании.

Фокус на ПриватБанке



Сразу несколько аналитических центров видят одинаковую угрозу. В Центре экономической стратегии (ЦЭС), Киевской школе экономики (KSE), Центре противодействия коррупции (ЦПК), кроме общей критики документа, указали на опасность закона в контексте крупнейшего банка страны и его бывших собственников.

Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вернуть себе контроль над ПриватБанком, что, среди прочего, позволит ему отозвать иски против себя на миллиарды долларов в международных судах (в первую очередь, в Лондонском суде на $5,5 млрд). Эти деньги Украина хочет вернуть для компенсации выведенных (по мнению ПриватБанка) денег.

Независимый набсовет является одной из главных преград для попыток бывших собственников отозвать иски ПриватБанка.

"Большая война была с бывшими собственниками банка (с Коломойским и Боголюбовым. — Ред.) с применением их связей в судебной системе и в украинской политике против набсовета, где ключевую роль играют иностранцы. Поэтому есть беспокойство", — объясняет LIGA.net исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский, почему особое внимание приковано именно к ПриватБанку.

В команде Зеленского отвергают любые подозрения о подыгрывании экс-собственникам ПриватБанка. "Я точно знаю, что инсинуация, которую запустили относительно Коломойского, – это не основная причина. Может быть, он вышел как выгодополучатель, но причина другая. И она была связана с тем, что они (члены набсоветов. — Ред.) начали массово выезжать", — рассказал LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

Зеленский также заверял, что с ПриватБанком проблем нет, так как он нормально работает: "Его это не касается, ПриватБанк первым дал дивиденды в бюджет, раньше всех помог, к ним вопросов нет".

Также президент уточнил, что не просил депутатов о таком законе, а призывал их решить вопрос с неработающими набсоветами. Мол, способ избрали сами депутаты.

Какими могут быть последствия

Вышлинский и Окунев указывают на то, что пока закон имеет только потенциальную опасность, все будет зависеть от того, как его используют. Одно дело, если правительство действительно уволит только тех, кто не выходит на связь, другое — если начнут убирать независимых членов набсоветов, в частности в ПриватБанке.

"Если будут реальные [негативные] действия, это может ударить по объемам финансовой помощи [от Запада] для покрытия бюджетного дефицита и восстановления, а также усложнит все процедуры, так как все будут исходить из допущения, что Украина, конечно, очень смелая, прекрасная нация, но вороватая", — считает Вышлинский.

Сам экономист прогнозирует, что сейчас властям все же не до того, чтобы системно заниматься демонтажем реформы.

Собеседник LIGA.net в руководстве Слуги народа говорит о том же, заверяя, что власти не планируют "перетрусить все корпоративное управление", да и делать это некому и некогда, новых людей искать затруднительно, а Кабмин занят другим.

От увольнения неэффективных, по мнению правительства, членов набсовета проблем с Западом не будет, уверен источник в правящей фракции: "Это эмоциональный закон, и мы эмоционально имеем на него право. Сейчас удобный этап, что "нам никто не помог, мы сами воюем 50 дней" (беседа состоялась до старта больших поставок тяжелого вооружения. — Ред.). И мелкие претензии Запада точно можно отбросить и возвращаться к ним, когда будет поспокойнее".

Но после войны реформа корпоративного управления является одной из ключевых для экономического восстановления Украины, подчеркивают все наши собеседники. В противном случае прямая финансовая помощь Запада будет меньше, а больших инвестиций мы не увидим.

"Развитие института корпоративного управления позволит Украине привлечь существенно больше финансовой помощи и инвестиций. А глупости в его отношении будут этому сильно мешать", — отмечает Алексей Долгих.

Власти понимают важность реформы, говорит LIGA.net источник в Слуге народа: "От этого никуда не уйти. Если мы собираемся вступать в ЕС, то нам нужно будет иметь это все".

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