Как поднять Украину из руин войны? Безвозмедная помощь и сближение с ЕС. Юрий Городниченко

Послевоенное восстановление не должно финансироваться за счет кредитов. Главное из интервью топ-экономиста Юрия Городниченко

Над сценариями послевоенного экономического восстановления Украины работает несколько команд – и в правительстве Украины, и в Европе, и среди частного бизнеса, и в международных финансовых организациях.

Один из проектов, которые разработали экономисты со всего мира, был опубликован. Руководил его подготовкой Юрий Городниченко, один из десяти самых цитируемых ученых-экономистов мира за последние десять лет, профессор Беркли.



В интервью Meduza он рассказал о главных принципах послевоенного восстановления Украины; необходимости снижения энергозависимости от РФ; о российских активах, за счет которых возможны репарации; о роли Евросоюза в восстановлении Украины.

LIGA.net приводит сокращенную версию разговора журналистов Meduza с экономистом, изменив для лаконичности некоторые формулировки спикера. Прямая речь подана в кавычках.

Затраты на восстановление Украины. Безвозмездная финпомощь

По предварительным расчетам, по состоянию на март 2022 года, на послевоенное восстановление страны потребуется от 200 до 500 млрд евро (для сравнения – ВВП Украины в 2021 году составил около $200 млрд – Ред.). Чем дольше идет война, тем больше денег потребуется.

Юрий Городниченко участвует в подготовке сценария послевоенного восстановления экономики Украины вместе с профессорами MIT, Гарварда, Стокгольмской и Киевской школ экономики. Подготовленный под его руководством доклад опубликовала влиятельная неправительственная организация Centre for Economic Policy Research (CEPR; объединяет сотни экономистов-исследователей со всего мира). Доклад некоторые западные СМИ называют "планом Маршалла" (сценарий экономического восстановления Западной Европы после Второй мировой войны). По словам Городниченко, разработка плана до окончания войны учитывает ошибки прошлого – план Маршалла был готов спустя несколько лет после окончания Второй мировой войны, и в эти годы Европа переживала трудные времена.

Финансовая помощь может быть откуда угодно и в любой форме, но главное – безвозмездная. Ключевой принцип – послевоенное восстановление не должно финансироваться за счет кредитов, – Украина и так в очень трудном положении.



Изъятие российских активов — один из возможных источников финансирования. Такие примеры были. У нацистской Германии активы в США были использованы для компенсаций жертвам нацистского режима. Есть пример Ирака, который после войны с Кувейтом выплатил последнему в течение 30 лет в общей сложности около $50 млрд.

У репараций плохая репутация (после Первой мировой войны Германии пришлось расплачиваться, это стало одним из факторов, породивших впоследствии еще большую военную агрессию с ее стороны – Meduza). Но Ирак платил компенсации Кувейту долгие годы. И ситуация во время войны Ирака с Кувейтом была во многом похожа на сегодняшнюю: это была ничем не спровоцированная агрессия со стороны более крупного государства на меньшее по размерам, Кувейт. Тогда у мирового сообщества было достаточно решимости, чтобы осуществить это. "Я не знаю, как именно это будет выглядеть в случае России, но что-то сделано будет".

Какие страны будут участвовать в послевоенном восстановлении?

План предполагает, что центральным игроком в восстановлении Украины, будет Европейский союз. Если Украина и Евросоюз в какой-то момент станут едины, план поможет таким образом наилучшим образом согласовать интересы сторон.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Стоит отменить, что немедленном вступлении речь не идет. По мнению Юрия Городниченко, на этот процесс может понадобиться 5-10 лет.

Четкая перспектива вступления в ЕС будет мощным стимулом для улучшения регулирования и законодательства в Украине; соответствия украинских законов европейским стандартам; главенства права; низкой коррупции и устойчивой демократии.

"...Украина сейчас борется за европейские идеалы — за свободу, за самоопределение. Не уверен, что другие страны были бы готовы пойти на те жертвы, на которые сейчас идет Украина, чтобы отстоять свободу <...> Украина заслужила свое место в Европейском союзе. Я думаю, это произойдет".

Специальное агентство для координации финансовой помощи

План, разработанный Юрием Городниченко с соавторами, предполагает создание специального европейского агентства, которое будет заниматься координацией и управлением финансовой помощью и разными восстановительными программами. Это агентство может стать аналогом Администрации экономического сотрудничества, созданной в 1948 году в США, для администрирования плана Маршалла.

Сейчас рано говорить о менеджменте агентства или организации. Ясно одно — там должны быть и представители Евросоюза, и представители Украины. Если страна предоставляет значительные суммы, она тоже должна быть представлена в органах правления агентства.

Есть вероятность, что координировать поступления из всех источников в рамках одной организации или агентства будет невозможно. – Поскольку могут быть частные инициативы финпомощи, к примеру, Илон Маск или Билл Гейтс захотят построить школу за свои средства. Но будет полезно иметь агентство, которое попытается координировать тех, кто готов предоставить помощь.





Энергетическая безопасность Украины. Сокращение зависимости от России

Согласно плану, центральную роль в энергетической безопасности послевоенной Украины также должен играть Евросоюз. Среди предложений – строительство дополнительных трубопроводов для поставки газа и нефти через территорию ЕС, а также терминалов для сжиженного природного газа. Конечной целью должно быть снижение зависимости от углеводородов за счет атомной энергетики и зеленых источников, а также повышения энергоэффективности.

Сам ЕС за последние несколько лет только наращивал энергетическую зависимость от России (с 2011 года до 2021 года включительно доля газа из России в общем импорте выросла с 30% до 45%). Это был сознательный выбор. Германия закрыла свои АЭС [после аварии на японской АЭС Фукусима в 2011 году] — ретроспективно это кажется очень плохим решением. В то же время другие [европейские] страны, в том числе Великобритания, Франция, хотят активнее использовать атомную энергию, чтобы гарантировать сокращение зависимости от поставок энергоресурсов из других стран, особенно из России.

"Будет ли эмбарго [на российские нефть и газ]? Я думаю, что с вероятностью в 90% это возможно, если мы увидим новую "Бучу", новые зверства, применение химического оружия или еще что-то ужасное".

Различные оценки предполагают, что, если российское государство не сможет получать доходы от экспорта нефти и газа, оно окажется в очень трудном положении. Совершенно ясно, что когда Россия не сможет поставлять нефть и газ в Западную Европу, она столкнется с серьезными фискальными проблемами, проблемами с финансированием, которое необходимо для ведения войны.

Об энергетической независимости. Украина производит 60% электроэнергии за счет атомных электростанций и уже объявила, что не будет закупать ядерное топливо в России, а заместит его поставками от Westinghouse или других американских поставщиков.



Вот еще пример. Украина была частью энергосистемы России и Беларуси, но сейчас она подключена к энергосистеме Евросоюза. Это огромный шаг на пути построения энергетической независимости. Если Украина производит излишки электроэнергии, она может экспортировать ее в ЕС, если электроэнергии вырабатывается недостаточно — можно импортировать из Европейского союза. Это выигрышно для обеих сторон. Так же можно сделать и с нефтью, и с газом, и с углем и так далее.



Санкции против переговоров

Попытки найти дипломатическое решение предпринимались уже не раз, и это не остановило войну.

Вопрос торговых санкций, энергетических эмбарго и т.п. – это вопрос сопоставления издержек и выгод. Эти меры будут болезненными для всех, но в то же время важный вопрос в том, кто понесет больше потерь. Россия, с точки зрения мировой экономики, представляет собой малую открытую экономику. На нее приходится менее 2% мирового ВВП, на Европейский союз — в 10 раз больше. Европейский союз сможет пережить [энергетическое эмбарго и санкции], а Россия — нет. То же самое относится к США. Их экономика в 10 раз больше российской.

По данным МВФ, ВВП России — $1,7 трлн(1,8% от мирового), ЕС — $18,3 трлн(19% от мирового), США — $24,8 трлн (26% мирового ВВП).

Так что когда вводят санкции, для них [Запада] это небольшие издержки, а для России — большие потери. Надежда на то, что в текущей ситуации это будет более болезненно для России, ей придется заплатить более высокую цену. Это может заставить Россию так или иначе изменить свое поведение.

Вероника Гаврилюк

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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