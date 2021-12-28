10 из 15 крупнейших госкомпаний получили прибыль: кто и сколько заработал за III квартала

10 из 15 государственных компаний, избранных правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о прибыли. Об этом сообщает проект Марлин.

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Наибольшую прибыль получили Укргидроэнерго на сумму 9,14 млрд грн; Оператор газотранспортной системы Украины – 5,8 млрд грн; Энергоатом – 2,35 млрд грн; Администрация морских портов – 1,44 млрд грн и Укроборонпром – 797 млн ​​грн.

Отдельно следует отметить финансовые результаты Нафтогаза. Компания отчиталась за три квартала 2021 года о прибыли 9,78 млрд грн отдельного юридического лица "Нафтогаз". Однако также компания отчиталась о совокупном чистом убытке 4,37 млрд грн группы предприятий, которыми управляет Нафтогаз.

Среди убыточных предприятий оказались Укрэнерго с 2,74 млрд грн убытка, Укрзализныця с 461 млн грн, Госпродзернокорпорация – 328 млн грн, Автомобильные дороги Украины – 118 млн грн и Украэрорух 77,5 млн грн убытков.

Транспортные компании собственные убытки объясняли влиянием ограничений из-за COVID-19, зерновая корпорация – снижением доходов из-за проблем с китайским контрагентом, а Укрэнерго – специальными обязанностями перед "зеленой" энергетикой.

В 2020 году Кабмин определил ТОП-15 госкомпаний для реализации реформы корпоративного управления.

За первое полугодие крупнейшие госкомпании получили общую прибыль в сумме 13 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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