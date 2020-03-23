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1000 грн, онлайн-платежи, индексация выплат. Что Кабмин обещает пенсионерам

1000 грн, онлайн-платежи, индексация выплат. Что Кабмин обещает пенсионерам
23.03.2020, 11:09

Минсоцполитики планирует перевести пенсионеров на онлайн-платежи, индексировать пенсиии и выплатить по 1000 грн

Министерство социальной политики анонсировало ряд решений, которые направлены на помощь пенсионерам. Об этом сегодня на брифинге заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Министр рассказала, как правительство решит проблему скопления людей, если многие пенсионеры не умеют пользоваться онлайн-платежами.

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"Мы готовим сегодня решение о том, чтобы максимально помочь пенсионеру и перевести их на банковскую систему. Мы хотим предложить проект "Помочь пожилому человеку", чтобы они могли получить пенсию на банковскую карточку, оплатить этой карточкой онлайн-услуги, заказать продукты и лекарства", - сказала она.

Лазебная также сообщила, что с апреля будет единоразово выплачено по 1 000 грн пенсионерам, чьи пенсии меньше 5 000 грн. Таких пенсионеров, по подсчетам Минсоц, в Украине более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 000 получателей соцпомощи, которые получают ее вместо пенсии - инвалиды с детства, дети-инвалиды и получатели соцпенсий.

"Тысячу гривень, и индексацию пенсий Пенсионный фонд проводит автоматически. Поэтому никуда и никому не надо обращаться", - подчеркнула Лазебная.

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По ее словам, с мая будет проиндексированы трудовые пенсии на 11%. После индексации гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров.

Также с мая будет установлена ежемесячная доплата 500 грн к пенсиям 1,5 млн пенсионерам старше 80 лет. Министр напомнила, что в случае просрочки оплаты компослуг за период карантина пеня и штрафные санкции начисляться не будут.

"Не будет прекращена ни одна жилищно-коммунальная услуга. Мы это гарантируем, это уже принятое решение на уровне закона, мы еще продублируем его в решении Кабмина", - подчеркнула министр.

Тарасовский Юрий, Шмыкова Александра
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