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136 стран одобрили глобальный налог для корпораций

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2021, 09:09
136 стран одобрили глобальный налог для корпораций - Фото
Фото: depositphotos.com

8 октября 136 стран одобрили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд средств по всему миру, а также приведет к перераспределению более $125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций.

Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы.

Корпоративный налог будет применяться к компаниям с выручкой больше 750 млн евро.

Кроме того, новые налоговые правила затронут компании с глобальными продажами свыше 20 млрд евро. Если корпорация получает более 10% маржи прибыли, она будет вынуждена перераспределять 25% превышения в страны, где она продает свои услуги и товары.

Соглашение может лишить техногигантов, таких как Google, Apple, Facebook и других, возможности уклоняться от налогов через низконалоговые юрисдикции.

"Соглашение сделает наши международные налоговые механизмы более справедливыми и эффективными […] Это крупная победа эффективного и сбалансированного многостороннего подхода", – цитирует Reuters генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна.

Против налоговой реформы выступают республиканцы в США, а Швейцария уже заявила, что установленные сроки игнорируют законодательные процедуры страны.

Окончательный вариант соглашения планируют одобрить в конце октября в Риме на встрече G20.

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Юрий Тарасовский
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