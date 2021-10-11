136 стран одобрили глобальный налог для корпораций
8 октября 136 стран одобрили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $150 млрд средств по всему миру, а также приведет к перераспределению более $125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций.
Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы.
Корпоративный налог будет применяться к компаниям с выручкой больше 750 млн евро.
Кроме того, новые налоговые правила затронут компании с глобальными продажами свыше 20 млрд евро. Если корпорация получает более 10% маржи прибыли, она будет вынуждена перераспределять 25% превышения в страны, где она продает свои услуги и товары.
Соглашение может лишить техногигантов, таких как Google, Apple, Facebook и других, возможности уклоняться от налогов через низконалоговые юрисдикции.
"Соглашение сделает наши международные налоговые механизмы более справедливыми и эффективными […] Это крупная победа эффективного и сбалансированного многостороннего подхода", – цитирует Reuters генерального секретаря ОЭСР Матиаса Корманна.
Против налоговой реформы выступают республиканцы в США, а Швейцария уже заявила, что установленные сроки игнорируют законодательные процедуры страны.
Окончательный вариант соглашения планируют одобрить в конце октября в Риме на встрече G20.
- В мае Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%. В июне страны G7 после многолетней дискуссии достигли соглашения о введении налога на прибыль транснациональных компаний в сфере цифровой экономики.
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