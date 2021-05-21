UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%

21.05.2021, 14:42
В США предложили установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15% - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%, а лучше еще выше. Сейчас налог практически нулевой. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Американское ведомство считает, что нулевой налог на прибыль подрывает возможности США и других стран собирать налоги.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Минфине США уверены, что 15% – это наименьшая возможная ставка, и предложили продолжить дискуссии, чтобы поднять ее выше.

В американском казначействе убеждены, что глобальная минимальная ставка корпоративного налога обеспечит процветание мировой экономики и будет стимулировать инновации и рост.

Предложение было сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития.

По данным CNBC, американские компании платят ставку 21% – уровень, который был снижен при администрации Дональда Трампа. Ранее максимальная ставка составляла 35%.

  • США планирует впервые с 1993 года повышение федеральных налогов. По предложению президента Джо Байдена  налог на прибыль корпораций будет повышен до 28%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
налог на прибыль Минфин США налоги глобальные корпорации мировой налог на прибыль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 