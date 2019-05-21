35 000 ФОПов не могут проверить, есть ли у них налоговые долги

35 000 физических лиц-предпринимателей в Украине не могут проверить, есть ли у них налоговая задолженность из-за одинаковых имен ФОПов, сообщает Opendatabot.

Наиболее распространенное имя ФОП - Шевченко Александр Николаевич. Таких предпринимателей в Украине 28. На втором месте - Иванова Елена Николаевна (19), на третьем - Коваленко Александр Николаевич (18).

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"Поскольку государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, такие как адрес регистрации (хотя эта информация является открытой), то установить, кто именно из них имеет налоговый долг, невозможно", - отмечает юрист Никита Пидгайный.

Ранее в команде президента Владимира Зеленского заявляли, что хотят списать "спящим" ФОПам 7,4 млрд грн долгов по ЕСВ. Как выяснил Opendatabot, эта сумма не соответствует действительности, а сильно преувеличена.