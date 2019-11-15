Адвокат Трампа будет защищать интересы Коломойского в суде США

Адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на президента США Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление суда в штате Делавэр.

Как уточняет агентство, Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданским искам в США, в которых их обвиняют в выводе миллиардов долларов из украинского банка и использовании денег для покупки офисных зданий и предприятий в США.

Среди новых клиентов Касовица Уриэль Лабер, Мордехай Корф и Хаим Шохет.

Иск рассматривается в суде штата Делавер, кроме того, делом занимается Федеральное бюро расследований США.

"Появление Касовица в этом деле вносит интригу, учитывая его тесную связь с Трампом и то, что в ходе расследования импичмента основное внимание Конгресса уделяется желанию Трампа заставить Зелинского начать уголовное расследование, которое могло бы принести пользу его кампании по переизбранию", - отмечают в издании.

21 мая ПриватБанк подал иск в Канцлерский суд штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как пишет НВ Бизнес , о дной из ярких деталей иска является сумма отмытых за 10 лет в кипрском филиале банка денег - $470 млрд. Если эта сумма будет доказана в суде, то это будет крупнейшее дело по отмыванию денег, совершенное одной группой лиц, отмечает издание. Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и девятнадцать компаний.

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