Адвокат Трампа будет защищать интересы Коломойского в суде США

Адвокат Марк Касовиц, который много лет работал на президента США Дональда Трампа, подписал соглашение о защите американских деловых партнеров Игоря Коломойского. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление суда в штате Делавэр.
Как уточняет агентство, Касовиц будет представлять интересы соответчиков Коломойского по гражданским искам в США, в которых их обвиняют в выводе миллиардов долларов из украинского банка и использовании денег для покупки офисных зданий и предприятий в США.
Среди новых клиентов Касовица Уриэль Лабер, Мордехай Корф и Хаим Шохет.
Иск рассматривается в суде штата Делавер, кроме того, делом занимается Федеральное бюро расследований США.
"Появление Касовица в этом деле вносит интригу, учитывая его тесную связь с Трампом и то, что в ходе расследования импичмента основное внимание Конгресса уделяется желанию Трампа заставить Зелинского начать уголовное расследование, которое могло бы принести пользу его кампании по переизбранию", - отмечают в издании.
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