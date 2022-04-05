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Агентство Fitch отозвало рейтинги восьми компаний России

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 11:46
Агентство Fitch отозвало рейтинги восьми компаний России - Фото
Fitch Ratings (depositphoto.com)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги восьми российских компаний "по коммерческим причинам". Об этом сообщает Fitch.

Отзыв касается рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG (холдинговая компания "ЕвроХима"), Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.

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"Из-за отсутствия информации никакие дополнительные рейтинговые действия до отзыва не производились. Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое освещение для этих компаний", — говорят в Fitch.

  • 8 марта Fitch Group решила приостановить свою коммерческую деятельность в России. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых Fitch Group через свои подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
  • 23 марта Fitch сообщило, что отзовет рейтинги всех российских компаний. Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, последнего срока, установленного ЕС.
  • 28 марта Fitch отозвал рейтинги России.

Читайте также: Fitch Ratings уменьшило долгосрочный рейтинг дефолта России до уровня С, что означает неизбежный дефолт

Наталия Софиенко
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Fitch fitch ratings
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