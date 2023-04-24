Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Киева: столице пока хватает денег

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Киева в иностранной валюте на уровне СС и в национальной валюте на уровне ССС-. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогнозы рейтингов на этом уровне не присваиваются из-за их высокой волатильности, добавляют в агентстве.

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Уровень рейтинга отражает высокий риск Киева обслуживать новые долги и поддерживать муниципальные компании, у которых есть задолженность.

Также Fitch указывает на снижение возможности Киева покрывать долг за счет операционного баланса, в частности из-за более низких доходов и более высоких расходов.

При этом агентство отмечает, что финансовое положение Киева в 2022 году не ухудшилось, операционный баланс был положительным, и прогнозирует, что ситуация не изменится в 2023 году.

Прямой долг Киева уменьшился, и в 2023 году муниципалитет не планирует брать новые заимствования.

Ситуация может измениться, если война России против Украины закончится в этом году. Тогда Киев может опять прибегнуть к новым заимствованиям, указывают в агентстве.

Операционный баланс муниципалитета отражает его текущую финансовую ситуацию и показывает, является ли он прибыльным или убыточным. Если операционный баланс положительный, то муниципалитет заработал больше, чем потратил на свою текущую операционную деятельность, и имеет возможность инвестировать в различные проекты и программы. Если операционный баланс отрицательный, то город может столкнуться с нехваткой средств для обеспечения необходимых услуг и инфраструктуры.

29 августа 2022 года Fitch повысило рейтинг Укрзалізниці – выросло стратегическое значение компании за время войны.

22 декабря Fitch временно присвоило компании Ахметова дефолтный рейтинг.

10 февраля 2023 года Fitch предварительно подсчитал страховые убытки от землетрясений в Турции и Сирии.





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Роман Бриль

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