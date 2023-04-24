Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Киева: столице пока хватает денег
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Киева в иностранной валюте на уровне СС и в национальной валюте на уровне ССС-. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогнозы рейтингов на этом уровне не присваиваются из-за их высокой волатильности, добавляют в агентстве.
Уровень рейтинга отражает высокий риск Киева обслуживать новые долги и поддерживать муниципальные компании, у которых есть задолженность.
Также Fitch указывает на снижение возможности Киева покрывать долг за счет операционного баланса, в частности из-за более низких доходов и более высоких расходов.
При этом агентство отмечает, что финансовое положение Киева в 2022 году не ухудшилось, операционный баланс был положительным, и прогнозирует, что ситуация не изменится в 2023 году.
Прямой долг Киева уменьшился, и в 2023 году муниципалитет не планирует брать новые заимствования.
Ситуация может измениться, если война России против Украины закончится в этом году. Тогда Киев может опять прибегнуть к новым заимствованиям, указывают в агентстве.
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