Агентство Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля

Флаг Израиля (Фото - EРА)

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг Израиля на фоне войны против террористической группировки ХАМАС, говорится в пресс-релизе агентства.

"Moody's снизило рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1", – говорится в сообщении.

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В Moody's подчеркнули, что нынешний военный конфликт с ХАМАС и его последствия существенно повышают политические риски для Израиля, а также ослабляют его исполнительные, законодательные институции и его фискальную прочность в ближайшем будущем.

Также указывается, что хотя боевые действия в секторе Газа могут уменьшиться по интенсивности или приостановиться, пока нет договоренности об окончательном прекращении военных действий и нет договоренности о долгосрочном плане, который полностью восстановил бы и в конечном счете укрепил безопасность Израиля.

По данным Haaretz, Moody's впервые в истории Израиля снизило кредитный рейтинг страны.

Другое ведущее рейтинговое агентство Fitch Ratings также сообщало о возможности пересмотра рейтинга.

Рейтинг Израиля, как указывал Bloomberg, еще до нападения ХАМАС находился под давлением из-за масштабных протестов против судебной реформы. В апреле Moody's ухудшило прогноз изменения рейтинга до "стабильного" с "положительного".