Агентство Moody's вперше в історії понизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Прапор Ізраїлю (Фото - EРА)

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Ізраїлю на тлі війни проти терористичного угруповання ХАМАС, йдеться у пресрелізі агентства.

"Moody's знизило рейтинги емітента уряду Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1", – йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У Moody's наголосили, що поточний військовий конфлікт з ХАМАС та його наслідки істотно підвищують політичні ризики для Ізраїлю, а також послаблюють його виконавчі, законодавчі інституції та його фіскальну міцність у найближчому майбутньому.

Також вказується, що хоча бойові дії в секторі Гази можуть зменшитися за інтенсивністю або призупинитися, наразі немає домовленості щодо остаточного припинення військових дій і немає домовленості стосовно довгострокового плану, який би повністю відновив і зрештою зміцнив безпеку Ізраїлю.

За даними Haaretz, Moody’s вперше в історії Ізраїлю понизило кредитний рейтинг країни.

Інше провідне рейтингове агентство Fitch Ratings також повідомляло про можливість перегляду рейтингу.

Рейтинг Ізраїлю, як вказував Bloomberg, ще до нападу ХАМАС перебував під тиском через масштабні протести проти судової реформи. У квітні Moody's погіршило прогноз зміни рейтингу до "стабільного" з "позитивного".