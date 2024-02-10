Агентство Moody's вперше в історії понизило кредитний рейтинг Ізраїлю
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Ізраїлю на тлі війни проти терористичного угруповання ХАМАС, йдеться у пресрелізі агентства.
"Moody's знизило рейтинги емітента уряду Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1", – йдеться в повідомленні.
У Moody's наголосили, що поточний військовий конфлікт з ХАМАС та його наслідки істотно підвищують політичні ризики для Ізраїлю, а також послаблюють його виконавчі, законодавчі інституції та його фіскальну міцність у найближчому майбутньому.
Також вказується, що хоча бойові дії в секторі Гази можуть зменшитися за інтенсивністю або призупинитися, наразі немає домовленості щодо остаточного припинення військових дій і немає домовленості стосовно довгострокового плану, який би повністю відновив і зрештою зміцнив безпеку Ізраїлю.
За даними Haaretz, Moody’s вперше в історії Ізраїлю понизило кредитний рейтинг країни.
Інше провідне рейтингове агентство Fitch Ratings також повідомляло про можливість перегляду рейтингу.
Рейтинг Ізраїлю, як вказував Bloomberg, ще до нападу ХАМАС перебував під тиском через масштабні протести проти судової реформи. У квітні Moody's погіршило прогноз зміни рейтингу до "стабільного" з "позитивного".
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.