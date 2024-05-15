Акции банков Грузии рухнули после принятия парламентом закона об "иноагентах"

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На Лондонской бирже в среду, 15 мая, началось стремительное падение акций грузинских банков, спровоцированное принятием парламентом Грузии закона об "иноагентах". Об этом сообщает крупнейший грузинский бизнес-портал BMG.

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После открытия сессии стоимость акций Bank of Georgia упала на 12%, TBC Bank Group – на 11%, Georgia Capital – около 7,5%.

По данным грузинского Forbes, всего за один день цена акций Bank of Georgia Group упала на 20%, а с начала месяца падение составляет более 26%.

Акции TBS Bank Group на Лондонской бирже обесценились на 15% за один день, с начала месяца – на 25%, пишет издание.

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Соучредитель Центра стратегического анализа, директор отдела европейских исследований Георгий Рухадзе назвал обвал акций Банка Грузии на Лондонской бирже катастрофой.

"За последние две недели из капитализации банка испарились более 1,5 млрд лари. Представьте, что будет в случае установления санкций и остановки американской и европейской помощи?" - прокомментировал он ситуацию.

По данным оппозиционного депутата, бывшего главы Национального банка Грузии Романа Гоциридзе, за последние две недели Bank of Georgia, TBC Bank Group и Georgia Capital потеряли 1,4 млрд фунта стерлингов (4,7 млрд лари).

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Резкое изменение стоимости акций банков на фондовых биржах вызвало девальвацию грузинской национальной валюты. 15 мая лари обесценился на 4,6 тетри по отношению к доллару, на 5,7 тетри — относительно евро и на 7,3 тетри — к фунту стерлингов.

Официальный курс лари установлен на уровне 2,73 по отношению к доллару США, 2,95 — относительно евро и 3,44 — к фунту стерлингов.