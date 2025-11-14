Alvarez & Marsal стала инвестсоветником американо-украинского фонда восстановления

Фото: Alvarez & Marsal

Консалтинговая компания Alvarez & Marsal станет инвестиционным советником Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления, созданного в рамках соглашения о недрах. Об этом сообщили Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) на своих сайтаї.

Alvarez & Marsal – международная консалтинговая группа, основанная в 1983 году в Нью-Йорке Тони Альваресом и Брайаном Марсалом. На сегодня она насчитывает более 12 000 сотрудников в 94 офисах в 43 странах мира на шести континентах.

На сайте A&M сообщается, что ее клиентами были 268 компаний из списка Fortune Global 500, 70 компаний Fortune 100 и 27 из 29 глобальных системно важных банков.

Компания руководила процессом ликвидации банка Lehman Brothers в 2008–2012 годах – крупнейшего на то время банкротства США.

Alvarez & Marsal будет оказывать помощь в создании и сопровождении систем оценки и отбора инвестиционных возможностей для фонда, а также обеспечивать проведение надлежащей проверки и финансового анализа.

Следующим шагом в создании американо-украинского инвестфонда станет назначение администратора, после чего можно будет запустить финансовые процедуры, необходимые для начала операционной деятельности и запуска первых проектов.

Реализация инвестиций начнется в 2026 году.