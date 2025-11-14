Alvarez & Marsal стала інвестрадником американсько-українського фонду відбудови

Компанія, що керувала ліквідацією Lehman Brothers, оцінюватиме інвестиційні можливості в Україні

Фото: Alvarez & Marsal

Консалтингова компанія Alvarez & Marsal стане інвестиційним радником Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, створеного в межах угоди про надра. Про це повідомили Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства і Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) на своїх сайтах.

Alvarez & Marsal – міжнародна консалтингова група, заснована 1983 року в Нью-Йорку Тоні Альваресом і Браяном Марсалом. Сьогодні вона налічує понад 12 000 співробітників у 94 офісах у 43 країнах світу на шести континентах.

На сайті A&M повідомляється, що її клієнтами були 268 компаній зі списку Fortune Global 500, 70 компаній Fortune 100 та 27 з 29 глобальних системно важливих банків.

Компанія керувала процесом ліквідації банку Lehman Brothers у 2008–2012 роках – найбільшого на той час банкрутства США.

Alvarez & Marsal надаватиме допомогу у створенні та супроводі систем оцінювання й відбору інвестиційних можливостей для фонду, а також забезпечуватиме проведення належної перевірки та фінансового аналізу.

Наступним кроком у створенні американсько-українського інвестфонду стане призначення адміністратора, після чого можна буде запустити фінансові процедури, необхідні для початку операційної діяльності й запуску перших проєктів.

Реалізація інвестицій розпочнеться у 2026 році.