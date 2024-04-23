Американские миллиардеры прекратили пожертвования на Колумбийский университет – причина
Роберт Крафт, американский миллиардер еврейского происхождения, заявил, что прекращает пожертвования на свою альма-матер – Колумбийский университет. Он обвинил учебное заведение в неспособности обеспечить безопасность своих еврейских студентов.
В заявлении, опубликованном его Фондом борьбы с антисемитизмом (FCAS), Крафт выразил соболезнования по поводу возрастающей ненависти к евреям в университете и по всей территории Соединенных Штатов.
Часть студентов разбили на территории кампуса университета палаточный городок в поддержку жителей Сектора Газа. По просьбе руководства университета полиция очистила кампус, арестовано около сотни протестующих.
"Я больше не уверен, что Колумбийский университет сможет защитить своих студентов и сотрудников, и мне неудобно поддерживать заведение до тех пор, пока не будут приняты меры", – сказано в заявлении.
Крафт выразил надежду, что Колумбийский университет и его руководство "дадут отпор ненависти, немедленно прекратив эти протесты", и будут работать над тем, чтобы "вернуть уважение и доверие многих из нас, кто потерял веру в это учреждение".
По данным Forbes, его собственный капитал оценивается в $11,1 млрд.
Роберт Крафт окончил Колумбийский университет в 1963 году. С тех пор он пожертвовал миллионы долларов альма-матер. В 2000 году Колумбийский университет основал Центр еврейской студенческой жизни Крафта и назвал спортивную площадку в его честь за щедрый вклад в развитие университета.
Колумбийский университет – частный исследовательский университет Лиги плюща в Нью-Йорке, США. Основан в 1754 году как Королевский колледж на территории церкви Троицы на Манхэттене. Это старейшее высшее учебное заведение в Нью-Йорке и пятое по возрасту в Соединенных Штатах.
Инвестор-миллиардер Леон Куперман, пишет New York Post , заявил, что будет придерживаться прекращения пожертвований, начавшихся после массовых убийств Хамаса 7 октября.
Другие миллиардеры, в том числе промышленник Леон Блаватник, также могут рассмотреть возможность отказа от пожертвований, со ссылкой на источники сообщило американское издание.
По некоторым оценкам, Куперман, Блаватник и Крафт в общей сложности пожертвовали Колумбии около $100 млн. На эти деньги было построено несколько зданий на территории кампуса и центр для еврейских студентов , выплачивались стипендии.
- В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский во время поездки в США встретился с представителями крупного американского бизнеса, среди которых был и Роберт Крафт. Американские предприниматели и финансисты пообещали масштабные инвестиции в Украину после войны.