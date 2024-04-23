Американские миллиардеры прекратили пожертвования на Колумбийский университет – причина

Роберт Крафт. Фото - Википедия

Роберт Крафт, американский миллиардер еврейского происхождения, заявил, что прекращает пожертвования на свою альма-матер – Колумбийский университет. Он обвинил учебное заведение в неспособности обеспечить безопасность своих еврейских студентов.

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В заявлении, опубликованном его Фондом борьбы с антисемитизмом (FCAS), Крафт выразил соболезнования по поводу возрастающей ненависти к евреям в университете и по всей территории Соединенных Штатов.

Справка 19 апреля 2024 года на территории Колумбийского университета прошли массовые акции в поддержку Палестины и против американской помощи Израилю. Протесты прошли на фоне слушаний в Конгрессе, во время которых президент университета отвечала на вопросы законодателей о случаях антисемитизма в учебном заведении после террористических атак в Израиле 7 октября и начала военной операции в Секторе Газа.



Часть студентов разбили на территории кампуса университета палаточный городок в поддержку жителей Сектора Газа. По просьбе руководства университета полиция очистила кампус, арестовано около сотни протестующих. 19 апреля 2024 года на территории Колумбийского университета прошли массовые акции в поддержку Палестины и против американской помощи Израилю. Протесты прошли на фоне слушаний в Конгрессе, во время которых президент университета отвечала на вопросы законодателей о случаях антисемитизма в учебном заведении после террористических атак в Израиле 7 октября и начала военной операции в Секторе Газа.Часть студентов разбили на территории кампуса университета палаточный городок в поддержку жителей Сектора Газа. По просьбе руководства университета полиция очистила кампус, арестовано около сотни протестующих.

"Я больше не уверен, что Колумбийский университет сможет защитить своих студентов и сотрудников, и мне неудобно поддерживать заведение до тех пор, пока не будут приняты меры", – сказано в заявлении.

Крафт выразил надежду, что Колумбийский университет и его руководство "дадут отпор ненависти, немедленно прекратив эти протесты", и будут работать над тем, чтобы "вернуть уважение и доверие многих из нас, кто потерял веру в это учреждение".

Справка 82-летний Роберт Кеннет Крафт является главой и главным исполнительным директором Kraft Group, холдинговой компании с активами в области производства бумаги и упаковки, спорта и развлечений, недвижимости и частных инвестиций. Владелец команд New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS), Boston Uprising (киберспорт), а также стадиона Gillette Stadium в пригороде Бостона.



По данным Forbes, его собственный капитал оценивается в $11,1 млрд.

82-летнийявляется главой и главным исполнительным директором Kraft Group, холдинговой компании с активами в области производства бумаги и упаковки, спорта и развлечений, недвижимости и частных инвестиций. Владелец команд New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS), Boston Uprising (киберспорт), а также стадиона Gillette Stadium в пригороде Бостона.По данным Forbes, его собственный капитал оценивается в $11,1 млрд. Роберт Крафт окончил Колумбийский университет в 1963 году. С тех пор он пожертвовал миллионы долларов альма-матер. В 2000 году Колумбийский университет основал Центр еврейской студенческой жизни Крафта и назвал спортивную площадку в его честь за щедрый вклад в развитие университета. Колумбийский университет – частный исследовательский университет Лиги плюща в Нью-Йорке, США. Основан в 1754 году как Королевский колледж на территории церкви Троицы на Манхэттене. Это старейшее высшее учебное заведение в Нью-Йорке и пятое по возрасту в Соединенных Штатах.

Инвестор-миллиардер Леон Куперман, пишет New York Post , заявил, что будет придерживаться прекращения пожертвований, начавшихся после массовых убийств Хамаса 7 октября.

Другие миллиардеры, в том числе промышленник Леон Блаватник, также могут рассмотреть возможность отказа от пожертвований, со ссылкой на источники сообщило американское издание.

По некоторым оценкам, Куперман, Блаватник и Крафт в общей сложности пожертвовали Колумбии около $100 млн. На эти деньги было построено несколько зданий на территории кампуса и центр для еврейских студентов , выплачивались стипендии.